金牌綠葉「使徒行者3」港劇男星曾偉權 58歲癌逝

文雪兒曬出與曾偉權（左）的合照哀悼好友。（取材自臉書）

香港 資深男星曾偉權驚傳肝癌病逝，終年58歲，好友文雪兒在臉書 發聞哀悼，證實了他的死訊。

曾演出「尋秦記」、「射鵰英雄傳」等經典港劇，還在新播出港劇「使徒行者3」中演出「任尚宇」一角的男星曾偉權，年初時即有媒體報導他因肺癌入院，12日傳出肝癌病況惡化，情況不樂觀，其多年好友女星文雪兒14日曬出與曾偉權的戲劇合照，並寫道：「你出道的第一套劇集我便和你合作了，上次我們重遇的時候，不是說好要再度合作的嗎？願您在天家一切安好」，證實了他已離世的消息。明報報導，據稱昔日亞視的同事接獲曾偉權契妹SaSa的通知，稱曾偉權12日去世。

曾偉權畢業於「麗的電視」最後一期的演員訓練班，和何家勁是同學，演藝生涯參演過多部戲劇，對港劇迷來說並不陌生，堪稱是無線的金牌綠葉，今年還有「法證先鋒IV」、「使徒行者3」作品播出。曾偉權病逝消息傳出後，曾執導「食神」、「喜劇之王」的導演 李力持也發文哀悼，透露過往在亞視時曾與曾偉權一起工作過，感嘆道：「還年輕非常可惜，永遠懷念」。還有網友才剛看過曾偉權演的「使徒行者3」，沒想到竟成了他的告別作，直呼死訊太突然。

報導指出，曾偉權當年他在亞視是一線小生，多年來感情與事業皆經歷高低，去年他主演劇集「牛下女高音」，留下開心的回憶。監製黃偉聲與梅小青，以及曾合作的演員皆讚曾偉權是好演員兼大好人；拍拖13年的舊愛梅小惠說：「偉權是我人生中重要的一頁，感恩遇上他，讓我受保護！」

報導稱，曾偉權於1991年首度加盟無線，於2015年以part time合約第三度重返無線，個多月前主動跟無線解約。