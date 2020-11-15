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港食肆見財化水 料失4790萬美元生意

香港新聞組／香港15日電
港府決定16日至26日收緊部分社交距離措施，餐廳食肆每桌人數上限由6人縮減至4人，酒吧每桌人數上限減至2人。圖為受疫情影響嚴重的蘭桂坊酒吧。（中通社資料照片）
港府決定16日至26日收緊部分社交距離措施，餐廳食肆每桌人數上限由6人縮減至4人，酒吧每桌人數上限減至2人。圖為受疫情影響嚴重的蘭桂坊酒吧。（中通社資料照片）

港府昨日宣布明天起再次收緊對食肆處所的防疫措施，有食肆表示，消息一出甫令原本計畫搞飲宴活動的客人取消活動。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，本來未來一個半月是食肆的旺季，但突如其來的新措施令大部分食肆見財化水，業界未來個半月預料將損失近50億元（港幣，下同，約4790萬美元）生意。

文匯報報導，明天起，餐飲和酒吧等處所的堂食時間縮短為早上5時至晚上11時59分，室內運動場及溜冰場做運動期間也必須戴口罩，除非人與人之間有1.5米距離。

據報導，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，收到消息後青天霹靂，「早前政府放寬至4人一枱後，生意額回升到正常的33%，放寬至6人一枱更上升至42%，但今次再次收緊，消息一出即刻收到三、四位原訂辦壽宴的客人來電要求取消預定。」他相信，收緊至4人一枱後生意只能夠回復至正常的三成，壽宴、例會等活動的生意首當其衝，「政府咁快收緊規定，令市民擔心疫情，減少外出用膳。」

茶客陳先生表示，能夠一家人一起飲茶固然開心，但收緊措施都是政府迫於無奈下的決定，直言「嚴格啲好」贊同港府做法。

黃家和表示，這次收緊來得突然，令行業措手不及，「本來11、12月是宴會和活動的旺季，但受政策影響，預計生意較以往同期少二三成，即近50億元生意。」他續說，近九成食肆參與「保就業」計畫，「保就業本月完結，原本以為靠生意都能頂得住，但現在政策再度收緊，業界又失去保就業的支援可謂雙失，擔心難以維持經營。」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，對於港府再次收緊酒吧限制人數表示失望和無解。他指，業界一直積極與港府溝通，並配合抗疫工作推出多項措施指引，參與特定群組檢測和「安心出行」應用程式，但港府仍漠視業界付出。他又指，新措施將影響逾5萬名酒吧從業員的生計，料逾半酒吧面臨結業，希望港府平衡抗疫與經濟。

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