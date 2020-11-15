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「錢多多」術後出院 「沒金錢糾紛 不知為何遇襲」 助理命危

香港新聞組／香港15日電
內地神祕富豪錢峰雷（前排右）在港遇襲受傷，他是螞蟻金服的間接股東，也是與馬雲（前排左）從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）
內地神祕富豪錢峰雷（前排右）在港遇襲受傷，他是螞蟻金服的間接股東，也是與馬雲（前排左）從中學認識至今的老朋友。（取材自微博）

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的知名浙商錢峰雷及方姓男助理，昨日凌晨步出灣仔會展皇朝會時，突被三名刀手襲擊，錢峰雷手及大腿中刀，負傷登上座駕，由司機載回深水灣寓所，留下頭部及背部中多刀的助手在現場，兩人其後分別送院。

明報報導，43歲的錢峰雷昨晚手術後出院，48歲助理經搶救情況危殆，警方正追緝3名黑衣男子。錢峰雷與助理皆持香港身分證，自稱沒有欠債、沒有金錢糾紛，未知遇襲原因。

香港特派員李春／香港15日電

作為神祕的富豪，錢峰雷是少數擁有私人飛機者， 2014年胡潤慈善榜名列第98位。

寧波消息說，錢峰雷出生寧波市普通農民家庭，家境貧寒，初中沒畢業就被學校勸退，後來賣過螺絲、冰棍、西瓜，做過裝修工和房產銷售代理。大約在2006年，錢峰雷突然發達以富豪現身，有人說這跟馬雲有關，因為錢峰雷後來當過馬雲同學。

還有人說錢峰雷的生意是網貸平台。可以查到的是，2014年，上海雲鋒新創股權投資基金和上海祺展投資基金成立，錢峰雷成為股東，並進而成為螞蟻金服的間接股東。其後因與溫州知名商人的糾葛，他沉寂約一年。

2017年5月，浙江恒峰國際控股有限公司成立，當時馬雲支付寶的截圖上，赫然印著恒峰國際的大廣告。錢峰雷那天說，「人生之路，恒峰再起步」，他現身後不久就買下杭州金融街最大一座樓，然後又以6.9億元（港幣，下同，約661萬美元）從李嘉誠手中買入豪宅，因他不是香港永久居民，當即付稅款達1.6億元。

浙江商界有種說法，馬雲身邊有三個寧波人──錢峰雷、郁國祥、沈國軍。而傳說錢峰雷有條座右銘，是「跟對人跟進中南海，跟錯人跟到阿富汗」。

但在內地，錢峰雷是知名的慈善家，又是神祕富豪。錢峰雷自四川大地震捐錢出名，也因在大學同學聚會向每人贈送iPhone手機，及表弟結婚他在婚宴上派全場賓客萬元紅包，而被稱為「真土豪」，他連年在老家寧波和浙江登上慈善榜。

馬雲 香港 投資

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