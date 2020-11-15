港16至26日收緊防疫措施 食肆每桌6人變回4人 酒吧上限2人

港府決定16日至26日收緊部分社交距離措施，餐廳食肆每桌人數上限由6人縮減至4人，酒吧每桌人數上限減至2人。圖為蘭桂坊酒吧。（中通社資料照片）

香港新冠肺炎疫情 再有反彈跡象，港府食物及衛生局局長長陳肇始昨天宣布，為預防第4波疫情，港府決定於16日起再度收緊防疫措施，限縮餐廳及酒吧用餐人數。

中通社報導，在收緊社交距離方面，陳肇始表示，食肆每桌食客人數上限由現時的6人縮減至4人，酒吧每桌人數上限減至2人；食客只能在餐桌上飲食，離開餐桌時，如婚宴敬酒時，不得飲食，要佩戴口罩；食肆、酒吧、夜店及泳池入座率不得超過總容量的5成；堂食時間縮短為上午5時至凌晨零時；繼續關閉蒸汽浴、桑拿等高風險設施。有關措施16日起生效，有效期至26日。

•酒店宅度假每房擬限4人

疫情下市民無法出境，部分人改為入住本地酒店Staycation（宅度假），但部分酒店同時接待檢疫人士入住，疑造成交叉感染。陳肇始表示，計畫將酒店及旅館列入表列處所，限制每房最多4人，除非入住者為同一家庭；所有訪客須登記個資。酒店及旅館須確保接受檢疫及非接受檢疫者的房間分隔在不同樓層。

另據文匯報報導，昨日新增的8宗確診個案中，任職佐敦莊士倫敦廣場夜間保安員的58歲患者，8日已發病，但他最初拒絕私家醫生的建議，未接受病毒檢測 ，延至12日求醫才確診，兩名家人也初步確診。為免這類個案在社區「播疫」，行政會議前日通過「預防及控制疾病規例」，醫生即日起可強制懷疑感染新冠肺炎的病人接受檢測。

同時，港府會進一步簡化衛生署及醫管局的樣本派發和收集流程，包括在更多地方放置檢測包派發機，及在14日啓用4間社區檢測中心，如有人沒有遵從檢測公告或檢測指示，最高可處定額罰款2000元（港幣，下同，約19.1美元 ）；港府亦會向有關人士發出強制檢測令，若仍未有遵從可處2.5萬元（約239美元）罰款及監禁6個月。

在外防輸入方面，陳肇始表示，將全面收緊對抵港人士的檢測檢疫安排。除非高風險地區機組人員及已取得陰性結果的豁免人士，中國大陸以外地區抵港人士須受檢測，在指定地點等候結果，並前往酒店強制檢疫14天。到訪極高風險地區的領事機構人員，除總領事或同級外，均須隔離14天。