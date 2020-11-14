憂爆第4波疫情 香港將推強制檢測

在香港美孚深旺道的石油氣加氣站附近，工作人員13日為的士司機派發新冠肺炎檢測包。（中新社）

香港 昨新增6例新冠病毒確診個案，其中有2例源頭不明，4宗為本地病例。食物及衛生局長陳肇始表示，將推出強制檢測 措施，待行政會議通過草案，就會公布。

昨增4宗本土病例

綜合香港電台、明報、文匯報等報導，立法會衛生事務委員會昨天討論防疫相關措施。港府提交給立法會的文件中提到，正就強制檢測訂立法律框架，相關準備工作已接近尾聲。陳肇始在會議上表示，社區存在隱形傳播鏈，並警告第四波疫情 一觸即發，待行政會議通過強制檢測措施草案，就會公布。

她並重申，強制檢測主要針對三種情況，包括有病徵者、有爆發的地方如大廈和工作地點，以及高接觸風險職業，如安養機構員工、貨櫃碼頭員工和屠宰業員工等。

陳肇始也強調，檢測不是唯一控制疫情的方法，個案追蹤等作法也能有效找出確診者。

據報導，衞生防護中心昨公布新增6宗新冠病毒確診個案，4宗為本地病例，包括前日公布的2宗不明源頭初步確診個案，即56歲沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館員工及65歲退休男子於昨日確診，另2宗為本地有關聯個案，其中一人為協恩中學實習教師，接觸的學生多達120人。

報導指出，在新增的2宗本地有關聯個案中，23歲協恩中學實習女教師居太古城太湖閣，於浸會大學就讀體育系，為早前確診浸大女生密切接觸者。她於10月23日最後回浸大上課，但10日傳染期內有到協恩中學，該校暫停面授課堂14天，全校師生獲派樣本瓶檢測。

另一有關連個案的50歲女患者，為日前確診77歲的士司機的妻子。她與丈夫同住荔枝角海麗邨海暉樓，6日發病。

陳肇始指出，香港過去一周出現多宗不明源頭個案，社區有隱形傳播鏈，呼籲市民提高警覺，否則第四波疫情一觸即發，可能較第三波更嚴峻，強調現階段沒有空間放寬社交距離措施，更可能進一步收緊，而近日不少本地個案涉及酒店staycation（宅度假），不排除研究修例規管。