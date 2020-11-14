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馬雲老友、富豪「錢多多」凌晨在香港被砍

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的知名浙商錢峰雷，今天凌晨與另一名內地男友人，離開灣仔會展皇朝會時，遭三名刀手追斬，大腿中刀的錢峰雷衝上由司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；友人則頭破血流，留在現場待救，幸事後雙雙清醒送院。案件列作「傷人」處理，警方正追緝兇徒歸案。

香港01報導，46歲錢峰雷與51歲方姓友人均為內地人，但持有香港身份證。凌晨零時許，兩人離開港灣道1號香港會議展覽中心皇朝會，當時錢峰雷的司機，已駕駛七人車在外等候。正當兩人登車之際，突有一輛私家車瘋馳而至，跳出三名刀手向他們追斬。兩人走避不及，錢大腿中刀、方則頭部中刀，血濺當場。

錢峰雷是浙江寧波傳奇的超級富豪，持有香港身份證，是環球國際控股（香港）有限公司董事長。出身草根的錢氏，發跡後，出手闊綽，據悉，與阿里巴巴創辦人馬雲由中學認識至今，他2015年在香港蘇富比以4220萬港幣，購入好友馬雲的油畫處女作《桃花源》，用作慈善用途。另外，他2012年參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2000萬人民幣，投得一件玉觀音擺設，被網友及李亞鵬稱為「錢多多」。錢氏亦是內地知名大慈善家，在汶川地震、玉樹地震捐出巨款，故又被網友稱為「錢雷鋒」。

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