香港泛民總辭首日 立法會就流會 小組委員會 10人來1人

香港15名民主派議員總辭，立法會議場空蕩蕩。(歐新社)

北京 出手禠奪四名民主派議員的議席，誰料民主派議員居然集體總辭抗議，這事不僅再迎來一波外國大批判和可能制裁，也令香港 立法會以後沒那麼好玩了。

15名民主派議員遞信辭職，13日是其辭職後第一天，這天就鬧出「流會」即會議流產的風波。原來立法會有個討論恩恤金條例的小組委員會，按日程昨早開會，誰料委員會十名委員九名是民主派，只有一位叫石禮謙的建制派議員到場。

大會不擔心 小會有問題

按立法會小組委員會的規矩，至少三人會才開得起來，人數不足就只能「流會」。熟悉香港立法會的人知道，民主派議員開會較積極，建制派多是商人或社會活動家，有人綽號「三點不露」即不到下午三點不出門，以後香港立法會大會不擔心，小會有問題了。

這天立法會有離譜的「流會」，也有開熱鬧而好玩的會議，即立法會財務委員會討論港府開設兩個新職位的小事，這會議不重要，但一開會擔住財委會主席的建制派議員陳健波就向出席的官員訓話，說今時不同往日，官員不應如以往般「遊花園」，否則議員依然會否決撥款。

這話又跟香港立法會的大變有關，過往有民主派議員，質詢起來真刀真槍，官員們就要「遊花園」，意思是繞來繞去、答非所問，建制派議員扮演保駕的角色。陳議員說話不僅揭了底，也揭示了未來，官員別指望建制派議員保駕了。

還比較好玩的，是立法會這大事件，香港社會按慣例掀起表態潮，建制派議員當然也要表態，於是在立法會見記者，除了表態堅決支持北京的決定、批判民主派議員以總辭對抗北京，還有些好玩的話，如有老建制一面說民主派議員是受外部勢力策動，但又居然在其已總辭下呼籲應留守議會，做忠誠反對派。

舊香港立法會除分為建制和民主兩大派，還因有兩人不承認依附，出現一個非建制派，即民主派加上兩人，包括被視為城邦本土組織的「熱血公民」議員鄭松泰，以及代表醫學界的陳沛然。

陳議員稱自己是「中間派」，但鄭議員被歸類為「反對派」，他這次不跟民主派走，獲大陸港澳辧激讚，但建制議員不想饒過他，立法會議程上仍有譴責鄭松泰的議案，一旦獲在席三分之二議員通過，鄭松泰會喪失議員資格。