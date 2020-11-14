我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

Q3經濟跌幅收窄 香港上修全年GDP

香港新聞組／香港14日電
第三季天星小輪客量下跌六成，即使10月疫情稍為緩和，客量也下跌約四成至五成。由疫情開始，天星小輪的專營航線虧損已達450萬元，預期即使有政府紓困措施和保就業計畫等補貼，今年虧損仍會大大超過450萬元。(中通社)
第三季天星小輪客量下跌六成，即使10月疫情稍為緩和，客量也下跌約四成至五成。由疫情開始，天星小輪的專營航線虧損已達450萬元，預期即使有政府紓困措施和保就業計畫等補貼，今年虧損仍會大大超過450萬元。(中通社)

香港經濟稍為回暖。政府統計處昨公布，第三季本地生產總值（GDP）按年下跌3.5%，較上月底公布的初值低0.1個百分點，但較第二季跌9%明顯收窄；經季節性調整後，按季反彈2.8%，扭轉連續5季收縮的情況。鑑於本地疫情受控，出口、消費和營商氣氛改善，預計經濟活動今季會進一步改善，港府將全年經濟預測由原先估計收縮6%至8%，向上修訂為收縮6.1%。

文匯報報導，政府經濟顧問歐錫熊昨在記者會上表示，從數字上來看，本港整體經濟的確是在第二季見底，隨著本地疫情在9月受控，出口、消費和營商氣氛已經改善，預計本地經濟活動今季會進一步改善，但目前環球經濟仍不明朗，仍要繼續留意風險，特別是會否再出現第四波疫情。

據報導，整體貨物出口在第三季重拾3.9%溫和的實質按年增長，主要是受多個主要市場的進口需求恢復、帶動9月貨物出口大幅增加所支持。儘管金融服務輸出續見增長，但由於訪港旅遊業仍然停頓，加上跨境運輸和商業服務仍然疲弱，服務輸出按年實質進一步急挫34.6%。私人消費開支在第三季按年實質顯著下跌8.2%，跌幅收窄。不過，營商環境困難，建造活動疲弱，整體投資開支按年實質繼續明顯下跌11.1%。

歐錫熊指，貨物出口重拾3.9%按年增長，主要因去年低基數效應所致，而內地經濟第四季增強，將會有利香港的貨物出口。但他同時指出，要留意歐美疫情尚未受控，封鎖令或會對香港出口有負面影響。

疫情 香港 投資

上一則

年底前大規模接種 印尼將採用中國疫苗

下一則

樓繼偉稱自己打2劑疫苗 「99%有抗體」

延伸閱讀

加拿大向港生伸援手 提供就讀、工作 與中關係恐更緊張

加拿大向港生伸援手 提供就讀、工作 與中關係恐更緊張
金像獎影片金都 世網讀者免費看

金像獎影片金都 世網讀者免費看
花名滿天話香江

花名滿天話香江
栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全

栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全

熱門新聞

中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！