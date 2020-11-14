Q3經濟跌幅收窄 香港上修全年GDP

第三季天星小輪客量下跌六成，即使10月疫情稍為緩和，客量也下跌約四成至五成。由疫情開始，天星小輪的專營航線虧損已達450萬元，預期即使有政府紓困措施和保就業計畫等補貼，今年虧損仍會大大超過450萬元。(中通社)

香港 經濟稍為回暖。政府統計處昨公布，第三季本地生產總值（GDP）按年下跌3.5%，較上月底公布的初值低0.1個百分點，但較第二季跌9%明顯收窄；經季節性調整後，按季反彈2.8%，扭轉連續5季收縮的情況。鑑於本地疫情 受控，出口、消費和營商氣氛改善，預計經濟活動今季會進一步改善，港府將全年經濟預測由原先估計收縮6%至8%，向上修訂為收縮6.1%。

文匯報報導，政府經濟顧問歐錫熊昨在記者會上表示，從數字上來看，本港整體經濟的確是在第二季見底，隨著本地疫情在9月受控，出口、消費和營商氣氛已經改善，預計本地經濟活動今季會進一步改善，但目前環球經濟仍不明朗，仍要繼續留意風險，特別是會否再出現第四波疫情。

據報導，整體貨物出口在第三季重拾3.9%溫和的實質按年增長，主要是受多個主要市場的進口需求恢復、帶動9月貨物出口大幅增加所支持。儘管金融服務輸出續見增長，但由於訪港旅遊業仍然停頓，加上跨境運輸和商業服務仍然疲弱，服務輸出按年實質進一步急挫34.6%。私人消費開支在第三季按年實質顯著下跌8.2%，跌幅收窄。不過，營商環境困難，建造活動疲弱，整體投資 開支按年實質繼續明顯下跌11.1%。

歐錫熊指，貨物出口重拾3.9%按年增長，主要因去年低基數效應所致，而內地經濟第四季增強，將會有利香港的貨物出口。但他同時指出，要留意歐美疫情尚未受控，封鎖令或會對香港出口有負面影響。