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英滅鴉片發動戰爭？ 香港一教師歪曲歷史被釘牌

香港新聞組／香港13日電
教學影片中將英國發起鴉片戰爭解釋成是「為消滅鴉片」。（網上短片截圖）
教學影片中將英國發起鴉片戰爭解釋成是「為消滅鴉片」。（網上短片截圖）

一名小學教師被指教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，遭香港教育局取消註冊，審閱教材的科主任亦收譴責信。這是繼九龍塘宣道小學教師被指製作「港獨」教案遭取消註冊，再有教師被「釘牌」。

據了解，該教師當時任教嗇色園主辦的可立小學。明報報導，辦學團體昨表示該教師已離職。

涉事教師的教學影片，4月於網上流傳及被傳媒報導。教師在片段稱「英國為了消滅鴉片發動了鴉片戰爭」，校長及後致歉，法團校董會亦就事件成立調查委員會。教育局昨出稿公布取消一名小學教師註冊，指稱他教授多項歷史事件時，內容失實，顛倒是非。局方認為，該教師的教學內容有嚴重錯誤，甚至是無稽之談。

教育局除指出鴉片戰爭教學內容錯誤，亦列舉另一錯誤，指稱教師講述中國四大發明的造紙術時，將古人研發紙張目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做紀錄以「防止動物絕種」。局方又稱，得悉學校已提供備課錦囊，「教師只要稍為嚴謹及用心，不難找到正確的歷史資料」。局方認為，「該教師只憑自己個人輕率的、甚至完全無稽的想法來教導學生」。

教聯會主席黃錦良稱，涉事教師扭曲史實，教學專業有嚴重錯誤，又稱很多人都知道鴉片戰爭是什麼一回事，認為該教師課前閱讀教材就能避免犯錯。他說此屬個別例子，不代表教育界有很多問題。

跟進個案的葉建源表示，該教師入職後才得知要任教常識科，歷史知識確有不足。他說教師事後已道歉及重錄教學片段，反問局方為何不能讓教師通過進修變成好老師，而是以取消註冊處理。

教育局 中國 香港

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