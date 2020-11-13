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港4議員被DQ 英傳召中大使 歐盟也促中撤回決定

香港新聞組／香港13日電
英國外相拉布表示，中國DQ香港4議員違反「中英聯合聲明」。（路透）
英國外相拉布表示，中國DQ香港4議員違反「中英聯合聲明」。（路透）

中國人大常委會決定，港府11日宣布DQ（喪失立法會議員資格）4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，英方12日表示，已就香港事件傳召中國駐英大使。歐盟則促中方立即撤回決定。

中國外交部發言人汪文斌11日在例行記者會上表示，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。

香港01報導，英國外相拉布（Dominic Raab）12日表示，北京政府以實施的新規則取消香港當選議員的資格，是明顯違反法律上有約束力的「中英聯合聲明」。

拉布又表示，中國再一次違背承諾，打擊香港高度自治，英國將與香港人站在一起，譴責侵犯香港人權利與自由的行為，英方表示將與國際夥伴一起，使中國承擔其在國際法下的責任。

英方稱，這是中國自1997年以來第三度違反「中英聯合聲明」，第一次是2016年，第二次是2020年6月推出「港區國安法」。

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）同日表示，英國已就香港事件召見中國駐英大使。據路透報道，英方會仔細考慮是否對中港官員作出制裁，亞當斯稱目前不是完全適宜時機去猜測誰將遭制裁，此舉會縮減措施的影響力，他稱會對制裁計畫的進一步指定人員作出仔細考慮。

這是英國就香港事件連續第二天發聲，拉布11日發表聲明表示，中國任意除去親民主香港立法會議員資格的決定，代表在「中英聯合聲明」之下的香港高度自治與自由受到進一步侵害。

歐盟同日要求北京政府立即撤回有關取消香港議員資格的規則，並形容該決定對香港表達意見自由是嚴重打擊。

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