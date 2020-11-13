加拿大向港生伸援手 提供就讀、工作 與中關係恐更緊張

加拿大宣布將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作，並放寬對香港移民政策。（加通社）

加拿大 昨天表示，為因應中國在香港 實施港區國安法，將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作；此舉可能加劇與北京的緊張關係。加拿大還將放寬對香港人移民政策，吸引年輕人移居。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）接受路透採訪時指出：「在多項嚴重困擾加拿大的事態發展背景下，今天做出這項宣布。」他也提到中國本周取消四名香港民選議員資格的作法。

門迪奇諾宣布，因應香港實施「港區國安法」的局勢，渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會。

門迪奇諾表示，有關措施是針對加拿大對香港局勢發展的憂慮。而新措施主要分為三個途徑，包括為：

1. 在最近五年內畢業於加拿大認可教育 機構或海外高等教育機構的香港人提供快速而開放的工作簽證。假如成功獲批，他們可以為配偶、伴侶及子女申請到當地。

2. 為成為永久居民提供兩個新途徑，分別為在過去三年內於加拿大認可的教育機構就讀並在加國完成最後課程的港人；以及在加拿大認可的教育機構畢業或海外研究生，並在過去五年曾在加國工作一年的港人。

3. 加國就現有的難民法作出兩項程序上的更改，包括港人申請難民資格失敗後，豁免一年的重新等候期；渥太華政府明確指出在去年夏天前參與抗議中國政府的大型示威或被國安法起訴的港人，在沒有觸犯其他加拿大認可的罪行下，都不會被視為取得申請資格的合法理由。

門迪奇諾指出，希望利用這些新措施，鼓勵年輕港人到加拿大就學和工作，為他們提供一線希望。