我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

加拿大向港生伸援手 提供就讀、工作 與中關係恐更緊張

香港新聞組／香港13日電
加拿大宣布將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作，並放寬對香港移民政策。（加通社）
加拿大宣布將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作，並放寬對香港移民政策。（加通社）

加拿大昨天表示，為因應中國在香港實施港區國安法，將讓香港年輕人更容易在加國就讀與工作；此舉可能加劇與北京的緊張關係。加拿大還將放寬對香港人移民政策，吸引年輕人移居。

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）接受路透採訪時指出：「在多項嚴重困擾加拿大的事態發展背景下，今天做出這項宣布。」他也提到中國本周取消四名香港民選議員資格的作法。

門迪奇諾宣布，因應香港實施「港區國安法」的局勢，渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會。

門迪奇諾表示，有關措施是針對加拿大對香港局勢發展的憂慮。而新措施主要分為三個途徑，包括為：

1. 在最近五年內畢業於加拿大認可教育機構或海外高等教育機構的香港人提供快速而開放的工作簽證。假如成功獲批，他們可以為配偶、伴侶及子女申請到當地。

2. 為成為永久居民提供兩個新途徑，分別為在過去三年內於加拿大認可的教育機構就讀並在加國完成最後課程的港人；以及在加拿大認可的教育機構畢業或海外研究生，並在過去五年曾在加國工作一年的港人。

3. 加國就現有的難民法作出兩項程序上的更改，包括港人申請難民資格失敗後，豁免一年的重新等候期；渥太華政府明確指出在去年夏天前參與抗議中國政府的大型示威或被國安法起訴的港人，在沒有觸犯其他加拿大認可的罪行下，都不會被視為取得申請資格的合法理由。

門迪奇諾指出，希望利用這些新措施，鼓勵年輕港人到加拿大就學和工作，為他們提供一線希望。

加拿大 香港 教育

上一則

黑龍江男因工作糾紛持鶴嘴鋤行凶 同事3死1重傷

下一則

「死了的中國人才是好中國人」 南韓電競選手辱華挨罰

延伸閱讀

香港再添確診23例 官員：恐爆第4波疫情

香港再添確診23例 官員：恐爆第4波疫情
港民主派議員總辭抗議 中國港澳辦斥：鬧劇、挑釁

港民主派議員總辭抗議 中國港澳辦斥：鬧劇、挑釁
美英批中撤港議員資格 中國外交部：別國無權說三道四

美英批中撤港議員資格 中國外交部：別國無權說三道四
新聞評論／港立法會轉捩點 再無3懸念

新聞評論／港立法會轉捩點 再無3懸念

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

2020-11-08 10:00
聽聞死亡意外，按摩店外擠滿圍觀的民眾。（視頻截圖）

趴在女技師身上…湖南6旬翁按摩店猝死 圍觀群眾擠爆

2020-11-06 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋