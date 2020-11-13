香港教育局曾製教學短片 稱甲骨文致烏龜絕種

教育局曾製短片稱刻甲骨文致烏龜絕種。（網頁截圖）

小學教師被指教學內容錯誤，其中一項是古人研發紙張目的，是要代替龜板、動物骨頭等做紀錄以「防止動物絕種」。不過，香港教育局 2009年製作的教學短片，也曾提到稱「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種？」的疑問。

香港01報導，教育局官方教材亦曾有相類似的歷史描述。教育局課程資源組於2009年製作一條約15分鐘「中國 四大發明（上）」教學影片，介紹中國的造紙術、印刷術的演變由來，片中主持人提及當時尚未研發紙張，所以重大事情都會刻在甲骨上，或是鑄在鼎上。不過，主持人提出疑問，「如果每次寫字都要刻在龜甲上，要多少隻烏龜才足夠呢？」、「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種」，繼而帶出文字載體的演變。

資深中國歷史科老師陳志華認為，若以環保理由解釋造紙術的起源起並不正確，但若作為教學提問，即場向學生帶出正確史實並無不妥。他續指，這 教師因教學出錯被立即「DQ」，引起不少教師的討論及擔心，「是不是一次嚴重出錯就即死，無得翻身？」他期望局方可澄清處分準則，令老師可以釋除疑慮。