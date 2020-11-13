民主派議員遞辭職信 香港立法會休會

15位香港立法會民主派議員12日全體遞交辭職信，圖為遞交辭職信後，民主派議員向媒體揮手致意。（路透）

香港 立法會民主派議員宣布總辭後，昨已全部向立法會遞交辭職信，離任生效日期由即日至12月1日不等。香港立法會昨天的會議，首次在民主派議員集體不到場下開會，通過一項有關泊車的法例後休會。

立法會秘書處表示，已收到15名民主派議員的辭職信，民主派議員中許智峯的辭職信即日生效，毛孟靜的13日生效，其他人都是12月1日生效。香港立法會主席梁君彥稱，對多名議員表示會辭職感到可惜。

立法會民主派會議召集人胡志偉說，12日是民主派在立法會的最後一日，所有民主派議員都分別遞交辭職信，民主派會在社區不同職位繼續為民主運動貢獻。

胡志偉批評北京 及港府自行破壞憲政安排，又指全國人大常委會的決定，授權特首可決定在立法會議員的去留，將議員來自選民授權的概念徹底改變，「一國兩制」宣告死亡。

建制派議員黃國健說，對民主派議員總辭感到遺憾，認為議會需要多元聲音，但民主派不夠自愛，鐵下心腸要對抗北京。

香港立法會延任後有62名議員，其中建制派議員41人，民主派議員19人，另有熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然兩人被歸為非建制派。陳沛然表示，「會繼續留在醫院和議會，堅守崗位」；而現任本土派組織熱血公民主席的鄭松泰，以總辭時機已過無法威脅政權為由，表示要留在立法會。

熱血公民是香港城邦派政黨，以「文化抗共」旗幟號召香港「文化建國」。但港澳辦發言人12日不點名讚揚鄭松泰，稱「還有一部分被標籤為『反對派』的議員沒有被綁架上『總辭』的戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定」。

民主派立法會議員宣布總辭後，香港立法會昨早9點開會，全體民主派議員沒有到場下，通過「2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案」，成為民主派宣布總辭後首項通過的政府法案。梁君彥說，由於有15名議員公開表示會辭職，因此決定休會，不展開餘下議程。

•民主黨 百名員工受影響

香港新聞組／香港13日電

有媒體報導，胡志偉表示，民主黨將辭職日期定於下月1日，是為了協助同事處理離職安排；民主黨約有100名員工受影響。梁君彥則表示，祕書處須研究如何處理離任議員提出的質詢等問題，另外會以「法、理、情」處理被DQ議員的薪津問題，不急於一時。