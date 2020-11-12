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栗戰書：DQ議員 為完善一國兩制 維護國家安全

特派記者陳言喬／北京12日電
全國人大委員長栗戰書指出，香港立法會議員必須真誠擁護基本法，效忠香港特區。（中新社）
全國人大委員長栗戰書指出，香港立法會議員必須真誠擁護基本法，效忠香港特區。（中新社）

全國人大常委會昨就香港立法會議員資格做出決定，指立法會議員因宣揚或支持港獨主張等行為，即時喪失議員資格。港府隨即根據該決定，宣布四名議員喪失資格。人大委員長栗戰書稱，堅持和完善「一國兩制」制度體系，依法維護國家安全、維護香港憲制秩序的重要立法。香港特首林鄭月娥說，貫徹「一國兩制」，進入立法機關就要擁護基本法，效忠香港特區。

栗戰書指出，人大常委會作出這項決定，符合包括香港同胞在內的全體中國人民根本利益，有利於維護國家主權、安全和發展利益，有利於香港長治久安和繁榮發展，有利於香港治理機構正常運轉和社會穩定。

他表示，要全面準確實施香港基本法、港區國家安全法和全國人大常委會的解釋、決定，推進香港特別行政區本地立法，落實香港維護國家安全的法律制度和執行機制，確保香港公職人員符合法定條件和要求，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保一國兩制實踐行穩致遠。

林鄭月娥指出，人大是最高權力機關，有權就香港在落實「基本法」時遇到憲制問題時，依法作出處理與決定，決定具法律權力。人大的決定合理、合憲，並不是針對任何議員。她坦言是自己呈請北京作有關決定，並稱這是貫徹「一國兩制」，進入立法機關就要擁護基本法，效忠香港特區。

內地港澳辦、香港中聯辦也發聲明，涉港決定為規範香港立法會議員資格問題立規明矩，表明愛國者治港是必須堅守的政治規矩。

中國外交部發言人汪文斌稱，立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。

香港 中國 林鄭月娥

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