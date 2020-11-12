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新聞評論／港立法會轉捩點 再無3懸念

香港特派員李春
為抗議港府取消立法會四名議員資格，民主派11日下午召開記者會宣布民主派15位立法會議員提出總辭。(美聯社)
為抗議港府取消立法會四名議員資格，民主派11日下午召開記者會宣布民主派15位立法會議員提出總辭。(美聯社)

北京和港府再出手禠奪四名議員資格，民主派立法會議員集體總辭，是香港反送中大風大浪後，環環相扣的必然事件。在今天撕裂的香港，對這一事件有大喜者有悲憤者，然冷眼望去，這次事件確如有人說的，是一個重大轉捩點，至少就香港立法會而言，再無三個懸念。

首先一個再無的，是「議會抗爭」懸念。反送中運動因港區國安法和新冠疫情雙重壓制，反送中民眾兵分三路，一路叫「國際線」，即爭取國際支持和同情；一路叫「議會抗爭派」，就是留在立法會的民主派議員，在立法會中的各種抗議；另一路叫「抗爭派」，希望堅持遊行、示威、文宣等主要以街頭為陣地的抗爭行動。

立法會本來9月選舉，但有認為反覆推演，建制派都無勝算，當局承受不了立法會選舉成區議會選舉翻版，於是由北京人大常委會決定擱置，上屆議員延任。這一決定的客觀效應是撕裂了反送中陣營，被DQ和決定總辭的19人，被「抗爭派」定性為「投降派」。到11日這天，「議會抗爭」懸念，壽終正寢，反送中運動只留「抗爭派」和「國際線」。

第二個再也沒了的懸念，是香港的代議政治。港英當局1984年發表「代議政治綠皮書」，將民主化改革從各區擴展到立法局。1985年香港立法局首次進行間接選舉，香港算是有了「半吊子的代議政治」。代議政治和壓力團體，是香港回歸前後的政治特色。而香港的代議政治，只涉及議會，離人民選出代表來組織政府差之甚遠，但在香港特色的政治中仍有積極意義。

此次立法會變局，客觀上令「半吊子的代議政治」更加「半吊子」，港官民間的毛細血管堵上加堵，香港代議政制發展之路，算是再也沒有懸念了。

再一個不可能有的懸念，是香港三權分立之爭的懸念。香港的議會和政府，進入全面合作階段。

過去港府要想DQ立法會議員，需要向法院提出司法覆核，才能正式DQ。此次開了個頭，由北京人大背書，香港特首可直接DQ議員資格，毋須經過任何法庭程序。也就是說，香港特首首次權力超然於司法、超越於立法。

在這個懸念沒有之後，立法會沒有了反對的關鍵少數，卻有了一個順從的多數。據立法會前主席曾鈺成說，特首林鄭月娥是不大看得起建制派的，未來立法會會否成「橡皮圖章」不好說，但可預見，北京想要的23條立法、港府要推的大填海造地「明日大嶼」，乃至眼前的大灣區、健康碼之類，都不是懸念。

香港 反送中 北京

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