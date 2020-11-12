4席被DQ 港泛民19議員總辭抗議 胡志偉：立法會變成一言堂

港府據人大常委會決定，宣布楊岳橋（右起）、郭家麒、梁繼昌、郭榮鏗即時喪失立法會議員資格。（中通社）

中國 人大常委會通過關於香港 立法會議員資格問題的議案，港府應聲禠奪4名民主派立法會議員的資格。被禠奪議席的4名議員，稱這是黑暗的一日卻無悔。認定中國人大常委會決定破壞一國兩制，19名民主派立法會議員決定集體總辭。

香港民主派在立法會共有19個議席，港府宣布禠奪4名民主派立法會議員資格後，民主派議員集體會商，決定集體總辭以示抗議。他們決定12日上午9點立法會復會時，除4名被禠奪議員資格者，另外15人將同時在會議廳交出辭職信。

民主派會議召集人胡志偉說，中央政府肆意僭建各式各樣「僭建物」，民主派決定與所有被DQ（褫奪資格）者齊上齊落。而人大常委會的決定極其荒謬，反映中央放棄基本法，一國兩制正式宣告死亡。

胡志偉又指形容中央政府做法荒謬，「授權」特首行使取消議員資格的權力，破壞香港的三權分立，變成「大權掌握在特首」，令香港立法會變成一言堂，破壞香港的核心價值。

被港府宣布禠奪議員資格的4人均是專業人士，楊岳橋、郭榮鏗都執業大律師，郭家麒是外科醫生，梁繼昌是會計師。

•4議員：為民主失議席感光榮

在被即時禠奪議席後4人在立法會見記者，批評有關做法卑劣，並表示為了爭取民主而失去議席是光榮的事。同稱這天是黑暗的一日，一國兩制已不存在，至於取消其議員資格的理據是否充分，他們相信「公道自在人心」。

郭家麒說大家覺得今日很黑暗，但對爭取民主是值得記下和思考的一日。此次事件反映一國兩制盪然無存，並需要向歷史和香港人交代。

郭榮鏗稱如能與香港人一起捍衞民主，法治和核心價值而最後被褫奪資格，只有光榮，絕無後悔。楊岳橋表示，過去4年感到無怨無悔，未來日子並不容易，但信任香港人的精神。梁繼昌指一國兩制及基本法可謂已失去，但相信香港並未死亡，仍會有香港人繼續保護香港的核心價值。

楊岳橋及郭家麒亦認為，此次決定反映內地是人治社會，朝令夕改，完全沒有法律基礎。

•中聯辦指「鬧辭」是政治攬炒

香港新聞組／香港12日電

香港01報導，中聯辦發言人晚上發稿表示，人大常委會的決定及港府隨後的措施，是維護香港整體利益和長遠利益的正義之舉。15名反對派議員藉此發起「鬧辭」，是以行動對抗「一國兩制」方針，是「政治攬炒」，不會影響香港「一國兩制」前進的步伐，並表示「自選絕路者，眾必棄之」。