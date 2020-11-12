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香港大律師戴啟思：繞過司法程序 猶如古時君主

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

人大常委會11日繞過香港法院或立法會程序，直接頒布決定，港府隨即DQ（褫奪資格）四名立法會議員。大律師公會主席戴啟思批評，人大常委做法猶如古時君主，直接懲罰，排除法官與審訊，不容現今社會允許。

明報報導，人大常委會昨晨通過DQ四名議員資格的決定，會議議程事前無公開，北京及港府也沒有任何預告，署理特首張建宗10日被問DQ一事時還說，「有很多報導是關於這所謂DQ事件等等，全部都是揣測」，稱「是未經證實的」。

據報導，大律師公會主席戴啟思表示，人大常委的決定本身無「司法投入（judicial input）」，亦無經過司法程序，四名議員連答辯機會都沒有。他說，若港府沿用「基本法」第79條褫奪四人議員資格，四人起碼有機會抗辯及回應，大會亦會投票，整個過程相對公平；但人大常委繞過基本法行事，猶如在位者直接懲罰。

報導稱，不過，戴啟思認為，儘管法例訂明人大常委決定不容司法覆核挑戰，四名議員仍可入稟作司法覆核，以挑戰特首刊憲褫奪他們議員資格的決定。

報導指出，港大法律學院講座教授陳文敏亦稱「看不到（決定）有何法理基礎」，指該決定中聲稱是「依法認定」，但完全無視「基本法」第79條。他指出，對於人大常委的決定，無人可以挑戰，「無任何補救」，但四名議員至少可以入稟司法覆核，就今次被DQ，挑戰港府從未予他們答辯的決定。

報導說，不過，港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅稱，四名議員早被選舉主任裁定參選提名無效，後來人大常委才決定立法會議員可延任最少一年，在這特殊背景下，「似乎本地法律解決不到問題」，特首才尋求人大常委協助，得出此決定。

據報導，資深大律師、行政會議成員湯家驊則認為，DQ根源來自選舉主任，合乎法律，建議四人覆核選舉主任裁定他們提名無效的決定，即可推翻人大常委決定。

報導稱，基本法委員會副主任譚惠珠說，被DQ議員可要求申請選舉呈請及司法覆核，但認為人大常委會作出決定後，法庭受理的機會較低。

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