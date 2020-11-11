港、星「旅遊氣泡」22日上路 天天有專機 粵返港將免隔離

香港示意圖。圖／shutterstock

疫情回穩，港府早前預告月內將豁免內地港人返港14天隔離檢疫、落實香港 和新加坡 建立「航空旅遊氣泡」等措施，相關細節最快今日公布。新加坡今天宣布11月22日與香港實施「旅遊氣泡」，消息指，旅客要接受的病毒檢測 次數將減至三次。

•推「安心出行」App

大公報報導，署理行政長官張建宗昨日在行會開會前稱，本月將會推出三個方便港人出行及與外地交流的措施。第一是落實旅發局早前與新加坡之間的雙邊「航空旅遊氣泡」安排，加強兩地在檢疫安全的情況下重啟旅遊交流；再者是推出讓符合條件及取得配額的香港居民，由廣東省或澳門返回香港後免受14天強制檢疫；最後是推出命名為「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，以電子方式便利市民養成記錄出行的習慣，方便衛生防護中心追蹤確診人士接觸者時更有效率。

據報導，港府昨晚宣布，今日早上九時半於港府總部舉行疫情預防及控制措施記者會，食物及衛生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恆、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衛生署署長陳漢儀，及醫管局行政總裁高拔陞將會出席，料公布有關事宜。

香港與新加坡的「旅遊氣泡」22日成行，消息指兩地港府商議後，決定香港旅客抵達新加坡時不需做檢測，換言之檢測次數減至三次。消息又指，計畫初期，每日有一班來往新加坡的專機。

另外，由香港旅遊發展局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」今日開鑼。活動首次採用網上形式進行，大會將聘請34個「大師」級導師，包括星級名廚、酒評家等，輪流在網上開班，教市民品酒、料理等技巧，費用全免。巡禮會由以往四日延長至五星期。線下亦有超過500間餐廳參與優惠計畫。