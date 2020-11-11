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香港流感大爆發 99校千人中招

香港新聞組／香港11日電
九龍塘又一村學校10日發出通告稱，共有65名學童出現上呼吸道感染，將於11日起停課三天。（中新社）
九龍塘又一村學校10日發出通告稱，共有65名學童出現上呼吸道感染，將於11日起停課三天。（中新社）

香港面臨新冠肺炎及上呼吸道感染夾擊，昨日再多9間學校爆發上呼吸道感染，302名學童及職員染病，使過去10天「爆疫」學校增至99間，逾千人中招。據悉，有學童病發前曾一起到主題樂園、音樂農莊等地方遊玩，所有病人現時情況穩定，毋須入院。由於上呼吸道感染（俗稱傷風感冒）病徵與新冠肺炎相似，為免混雜新冠患者，衞生防護中心會向有關學校派發深喉唾液樣本瓶，及為受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別停課不少於3天。

•家長曾帶子女遊海園迪園

文匯報報導，衞生防護中心昨晚公布再多9宗上呼吸道感染個案，涉及9間學校，其中4間位於九龍塘，包括同在又一村的基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園和又一村學校、窩打老道迦南幼稚園、金巴倫道迦南幼兒園；另外5間為黃大仙東華三院群芳幼兒園、 葵涌邨聖公會荊冕堂葵涌幼稚園、荃灣大窩口邨救世軍富強幼稚園、西貢CLEARWATER BAY SCHOOL（英基清水灣小學）及屬於特殊學校的匡智元朗晨曦學校，共有295學生及7名職員染病。

其中，又一村學校昨日向家長發通告，指共有65名學生出現上呼吸道感染。校方指，部分家長曾於6日至8日學校不用上課日子，帶同子女集體前往海洋公園、迪士尼樂園、音樂農莊等地遊玩，幼兒回家後即陸續出現徵狀。學校已加強清潔及消毒工作，並由今日起暫時停課3天。

翻查資料，由上月31日至今的10天已有99間學校及院舍爆發上呼吸道感染個案，共1066人感染。

報導引述梁子超表示，很多病毒在溫度較高的環境下難以保持穩定狀態，反之在溫度較低時能保持活性的時間較長，故在天氣轉涼時，病毒可維持在較穩定狀態，增加傳播風險；加上小朋友未必能適當佩戴口罩或不時觸摸口罩，又或未有經常洗手，故令病毒較易在校內爆發。

他提到，病毒或會附在物體上，當小朋友接觸病毒後再觸摸眼睛、口和鼻就會受感染，故必須使用梘液和清水洗手，但不宜完全依賴酒精搓手液，因部分病毒未必會被酒精所消滅。

九龍塘又一村學校10日發出通告稱，共有65名學童出現上呼吸道感染，將於11日起停...
九龍塘又一村學校10日發出通告稱，共有65名學童出現上呼吸道感染，將於11日起停課三天。（中新社）

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