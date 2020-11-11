我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

港新增9確診包括5本土個案 限聚令延長1周

香港新聞組／香港11日電
香港10日新增9宗新冠肺炎確診個案，其中一名確診本土個案是43歲女子，居於大埔寶雅苑興和閣，是沙田聖公會主風小學教師，7日發病。圖為沙田聖公會主風小學。（中新社）
香港10日新增9宗新冠肺炎確診個案，其中一名確診本土個案是43歲女子，居於大埔寶雅苑興和閣，是沙田聖公會主風小學教師，7日發病。圖為沙田聖公會主風小學。（中新社）

香港昨日新增9宗新冠肺炎確診個案，包括5宗本土個案，全部有源頭，另有一名患者病逝。署理行政長官張建宗表示，過去一周仍出現源頭不明新冠肺炎確診個案，反映社區仍存在隱形傳播鏈，本土個案亦有上升趨勢 ，現時無空間進一步放寬社交距離措施，故原訂明天屆滿的防疫措施維持多一星期，直至19日。他表示，如果社區大規模爆發，港府會無選擇下收緊措施。

文匯報報導，昨日病逝的男患者88歲，生前居於葵涌浩景台4座，是退休人士，感染源頭不明，留醫約兩個月不治，令香港累計108人死於新冠肺炎。

據報導，昨日9宗新增的確診個案中，包括5宗本土個案，其中3宗與早前的輸入個案有流行病學關連，餘下兩宗與早前的本土個案有流行病學關連。

衛生防護中心指，新確診個案中的一名43歲女子，居大埔寶雅苑興和閣。她是沙田聖公會主風小學的教師，曾接觸該校6B班約33名畢業生，將獲發深喉唾液樣本瓶作化驗。同校另有一名教師被列為密切接觸者須隔離。

報導稱，該名染疫老師的丈夫早前已確診，丈夫的一名28歲同事昨日也確診，屬第二代傳播。28歲女患者7日出現病徵，到過律敦治醫院急症室求診後確診，患者住大圍金獅花園金寧閣，其丈夫須送入檢疫中心。

昨日並新增4宗輸入個案，患者均是8日抵港，分別從印尼、厄瓜多爾及德國抵港。至於3宗與之前輸入個案有關連的個案，分別是2歲、36歲、38歲女患者。她們同住於東涌迎康街1號昇薈3座，與早前確診的38歲男機組人員同住，該名男機組人員在7日由哈薩克抵港。

張建宗昨晨主持行政會議前表示，香港社區仍存在傳播鏈，而自從上月放寬社交距離措施，市民抗疫意識有鬆懈，現時並無空間再放寬社交距離措施，現有措施會維持多一星期。他表示，如果疫情反彈或社區大規模爆發，港府會無選擇下收緊措施。

香港連鎖健身中心Goji10日表示，灣仔分店從9日下午6時關閉，暫停營業兩天，會...
香港連鎖健身中心Goji10日表示，灣仔分店從9日下午6時關閉，暫停營業兩天，會安排深層消毒清潔，分店所有員工將進行測試。（中新社）

社交距離 香港 新冠肺炎

上一則

投資鄧紫棋演唱會被詐1200萬 女老闆討錢不成被捅刀

下一則

重建圓明園提案 文物局否決：遺址告誡後人勿忘國恥

延伸閱讀

美單日確診近13萬人 連4天新高

美單日確診近13萬人 連4天新高
全美單周6.1萬兒童染疫 專家：前所未見的程度

全美單周6.1萬兒童染疫 專家：前所未見的程度
港再現源頭不明個案 掃黃拘1染疫內地女子

港再現源頭不明個案 掃黃拘1染疫內地女子
疫情屢創新高！全美單日死亡逾千人 確診破9萬

疫情屢創新高！全美單日死亡逾千人 確診破9萬

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00
美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。（歐新社）

中國網民瘋美國大選 翻牆也要挺「川建國」

2020-11-04 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點