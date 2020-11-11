港新增9確診包括5本土個案 限聚令延長1周

香港10日新增9宗新冠肺炎確診個案，其中一名確診本土個案是43歲女子，居於大埔寶雅苑興和閣，是沙田聖公會主風小學教師，7日發病。圖為沙田聖公會主風小學。（中新社）

香港 昨日新增9宗新冠肺炎 確診個案，包括5宗本土個案，全部有源頭，另有一名患者病逝。署理行政長官張建宗表示，過去一周仍出現源頭不明新冠肺炎確診個案，反映社區仍存在隱形傳播鏈，本土個案亦有上升趨勢 ，現時無空間進一步放寬社交距離 措施，故原訂明天屆滿的防疫措施維持多一星期，直至19日。他表示，如果社區大規模爆發，港府會無選擇下收緊措施。

文匯報報導，昨日病逝的男患者88歲，生前居於葵涌浩景台4座，是退休人士，感染源頭不明，留醫約兩個月不治，令香港累計108人死於新冠肺炎。

據報導，昨日9宗新增的確診個案中，包括5宗本土個案，其中3宗與早前的輸入個案有流行病學關連，餘下兩宗與早前的本土個案有流行病學關連。

衛生防護中心指，新確診個案中的一名43歲女子，居大埔寶雅苑興和閣。她是沙田聖公會主風小學的教師，曾接觸該校6B班約33名畢業生，將獲發深喉唾液樣本瓶作化驗。同校另有一名教師被列為密切接觸者須隔離。

報導稱，該名染疫老師的丈夫早前已確診，丈夫的一名28歲同事昨日也確診，屬第二代傳播。28歲女患者7日出現病徵，到過律敦治醫院急症室求診後確診，患者住大圍金獅花園金寧閣，其丈夫須送入檢疫中心。

昨日並新增4宗輸入個案，患者均是8日抵港，分別從印尼、厄瓜多爾及德國抵港。至於3宗與之前輸入個案有關連的個案，分別是2歲、36歲、38歲女患者。她們同住於東涌迎康街1號昇薈3座，與早前確診的38歲男機組人員同住，該名男機組人員在7日由哈薩克抵港。

張建宗昨晨主持行政會議前表示，香港社區仍存在傳播鏈，而自從上月放寬社交距離措施，市民抗疫意識有鬆懈，現時並無空間再放寬社交距離措施，現有措施會維持多一星期。他表示，如果疫情反彈或社區大規模爆發，港府會無選擇下收緊措施。