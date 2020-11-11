「愛國者標準」料不涵蓋區議員

香港示意圖。圖／shutterstock

為對付民主派復會後的拉布行為，傳北京 將出手褫奪民主派議員的資格。消息指，相關草案會為香港 特區制定一套憲制框架，包括定立「愛國者標準」，這套準則未必涵蓋區議員，關鍵原因是「基本法」只要求立法會議員和主要官員等就職時，須依法宣誓擁護「基本法」和香港特區，區議員不包括在內，或可因此逃過被DQ風險。

香港01報導，民主派去年在區選大勝，奪得逾300個議席，但過去一年港府與民主派在地區屢起衝突，如果人大常委會制下「愛國者標準」，又是否涵蓋區議員？

報導稱，根據「基本法」第104條，「香港特別行政區行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓擁護中華人 民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」當中並不包括區議員，區議員上任就職時亦無須宣誓，參選人只需要簽署聲明擁護「基本法」和效忠香港特區，候選人簽署與否均屬自願，在這樣的規定下，作為地區諮詢組織的區議會，「愛國者標準」可能未必套用至區議員身上。

對於會否擔心港府將區議員涵蓋「基本法」第104條，西貢區議會主席鍾錦麟接受查詢時表示，現時港府不按常理做事，可有不同的理由和形式出現，故不能擔心太多。不過他認為立法會和區議會的職能和架構有所分別，其中區議會難如立法會般可拖延港府議案。

屯門區議員副主席黃丹晴認為，即使港府不用「基本法」第104條，也可以指區議會違反「區議會條例」第61條，導致區議會不能運作。黃丹晴強調，若港府將區議員列入「基本法」第104條都是意料之內，直言「無得擔心，只能夠繼續做」。