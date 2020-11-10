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涉助鍾翰林潛逃 港議員前助理陸海天被捕

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港民團「學生動源」9日在社交平台Telegram表示，34歲前成員、沙田區議員勞越洲前助理陸海天被警方國家安全處拘捕，罪名是「協助罪犯潛逃」。目前已有律師在協助陸海天。

文匯報報導，警方國安處昨日搜查元朗區一目標單位及拘捕前「學生動源」成員陸海天，其涉嫌在「學生動源」前召集人鍾翰林「逃亡計畫」中提供住所協助避開警方追捕。警方國安處指案件仍在調查中，不排除有更多涉案者被捕。

勞越洲接受傳媒查詢時指出，陸海天曾經是他的兼職議員助理，自今年4月開始再無上班，強調自己也是從新聞報導才得知陸海天被捕的消息，更是剛剛才知道陸有份協助「學生動源」，感覺好愕然。

學生動源主張「香港獨立」，成員主要是青年人或學生，在港區維護國家安全法生效前，其召集人鍾翰林宣布組織停止在港運作並解散成員，但海外成員持續運作。

鍾翰林和另外兩名前成員何忻諾及陳渭賢10月底被國安處人員拘捕，鍾翰林被控一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪。目前鍾翰林仍被警方扣押，何忻諾和陳渭賢獲准交保外出。

鍾翰林早前在西九龍裁判法院首次出庭，法官裁定案件延至明年1月7日審訊。

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