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港大副教授殺妻案 張祺忠欲認誤殺罪 控方不接納

香港新聞組／香港10日電
圖為香港警員到案發第一現場偉倫堂調查，並展示相關證物。（中通社資料照片）
圖為香港警員到案發第一現場偉倫堂調查，並展示相關證物。（中通社資料照片）

香港大學機械工程學系副教授張祺忠前年涉謀殺妻子後，以行李篋藏屍港大辦公室，張昨否認謀殺，於高等法院開審。控方開案陳詞指警方於兩人睡房搜得文件，顯示張欠妻670萬元（港幣，下同，約86.4萬美元），若無法如期清還，1個月後需還770萬元（約99.3萬美元）。

香港經濟日報報導，涉案被告張祺忠（56歲）被控約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲），被告昨否認謀殺罪受審。控方昨開案陳詞指，被告早前以精神失常減免刑責，及受挑釁而犯案為由而欲承認誤殺罪，但不獲接納。

•案發前夕妻曾催存款

據報導，控方指案發前一天，死者為獲得星展銀行開戶存款回贈而致電被告，以命令語氣催促他存款，更要求銀行經理即時乘的士前往宿舍與被告會面，惟經理抵達後被告稱非常繁忙。

同日下午，死者又為獲得花旗銀行的迎新禮品，開出一張400萬元的支票，由被告的銀行戶口提款，存入她於花旗銀行的戶口。

控方又指警方其後搜查被告的睡房，搜出一份日期為2018年5月31日的文件，文件上顯示被告欠死者670萬元，並將於2018年5月31日清還，否則下月須還770萬元。

控方續指，被告於8月20日報稱死者失蹤後，警方當晚前往偉倫堂檢視閉路電視片段，被告一度指出片段上有一名疑似是死者的女子離開宿舍。被告其後於8月22日向姨仔表示，死者的護照不知所終。

•木箱送辦公室 稱載比賽物資

控方指被告8月22日安排GOGOVAN，將一個木箱從偉倫堂宿舍運送至港大黃克競樓辦公室，閉路電視片段可見木箱上有白布，布上有石油氣爐頭及微波爐。被告準備將木箱送上車時遇到警方，指箱內載有與機械人比賽相關物資。

至8月23日被告再購買6塊木板，翌日警方向被告詢問，被告稱已拆掉木箱，並展示已拆開的木板，但控方指該些木板並非來自木箱。

至及8月28日，警方搜查被告的辦公室時發現，桌下有一個木箱，木箱內有一個行李篋，警方發現篋內有死者屍體，死者頸部當時纏有兩條電線，電線末端扭成一個結。法醫判斷死者約於10天前死亡，與控方說法脗合。案件今續審。

香港大學副教授張祺忠前年涉嫌謀殺妻子，還藏屍於港大辦公室。（Getty Imag...
香港大學副教授張祺忠前年涉嫌謀殺妻子，還藏屍於港大辦公室。（Getty Images）

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