港大教授：違誓DQ非人大決定 須2/3議員通過

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 大學法律學院公法講座教授陳文敏表示，依「基本法」第79條，若有人行為不檢、違反誓言，須在立法會啟動程序、經三分之二出席議員通過動議譴責，而非人大說了算；他又稱立法會「議事規則」容許議員點人數，認為點人數並無違反現行制度。

明報報導，建制派持不同看法，新民黨立法會議員容海恩於網媒「點新聞」撰文，引述人大2016年就「基本法」104條釋法所指，立法會議員的行為約束，不單指議員宣誓一刻，若宣誓後從事違反誓言的行為，都要依法承擔責任。

報導稱，本屆會期之初，青年新政梁頌恆、游蕙禎等6人因違反「基本法」104條宣誓而喪失議員資格，陳文敏認為104條在現時情況下並不適用，因是與宣誓就任當刻相關，但現任4名議員已通過宣誓。陳文敏慨嘆，疫情 下社會氣氛原有所緩和，但卻傳出要DQ議員，只會令社會傷痕愈挖愈深，「既然議會都無法做，（示威者）唯有繼續抗爭，對癒合社會完全無好處」。

報導說，翻查資料，梁頌恆、游蕙禎等2016年因宣誓被裁定無效，律政司入稟司法覆核，人大隨即全票通過釋法，梁、游遭裁定宣誓無效、不可再宣誓，其後喪失議席，上訴至上訴庭及終院亦遭駁回。其後，劉小麗、梁國雄、羅冠聰、姚松炎亦因宣誓無效而失去議席，同由港府入稟法庭司法覆核，並由法庭判決各人喪失議席。