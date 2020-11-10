我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

港大教授：違誓DQ非人大決定 須2/3議員通過

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏表示，依「基本法」第79條，若有人行為不檢、違反誓言，須在立法會啟動程序、經三分之二出席議員通過動議譴責，而非人大說了算；他又稱立法會「議事規則」容許議員點人數，認為點人數並無違反現行制度。

明報報導，建制派持不同看法，新民黨立法會議員容海恩於網媒「點新聞」撰文，引述人大2016年就「基本法」104條釋法所指，立法會議員的行為約束，不單指議員宣誓一刻，若宣誓後從事違反誓言的行為，都要依法承擔責任。

報導稱，本屆會期之初，青年新政梁頌恆、游蕙禎等6人因違反「基本法」104條宣誓而喪失議員資格，陳文敏認為104條在現時情況下並不適用，因是與宣誓就任當刻相關，但現任4名議員已通過宣誓。陳文敏慨嘆，疫情下社會氣氛原有所緩和，但卻傳出要DQ議員，只會令社會傷痕愈挖愈深，「既然議會都無法做，（示威者）唯有繼續抗爭，對癒合社會完全無好處」。

報導說，翻查資料，梁頌恆、游蕙禎等2016年因宣誓被裁定無效，律政司入稟司法覆核，人大隨即全票通過釋法，梁、游遭裁定宣誓無效、不可再宣誓，其後喪失議席，上訴至上訴庭及終院亦遭駁回。其後，劉小麗、梁國雄、羅冠聰、姚松炎亦因宣誓無效而失去議席，同由港府入稟法庭司法覆核，並由法庭判決各人喪失議席。

疫情 香港

上一則

「一代神機」小霸王申請破產 80、90後哭哭：回憶又少一個

下一則

狗血！夫妻避房稅「假離婚」 2年後丈夫搭上閨密

延伸閱讀

防立法會DQ許智峯 港泛民派議員出招

防立法會DQ許智峯 港泛民派議員出招

7人被拘 民主派譴責港府濫捕：建制派打人、離位都沒事

7人被拘 民主派譴責港府濫捕：建制派打人、離位都沒事

港立法會內會衝突 朱凱迪等7泛民前任、現任議員突被捕

港立法會內會衝突 朱凱迪等7泛民前任、現任議員突被捕
清華黨委任副校長 2000港大師生校友要求延後任命

清華黨委任副校長 2000港大師生校友要求延後任命

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派