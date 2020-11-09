香港興業：主席查懋聲病逝加州 享壽77歲

香港興業9日公布，主席查懋聲於上周在美國加州逝世。圖為2010年檔案照。（中通社資料照片）

香港 媒體8日才報導香港興業主席查懋聲傳出胰臟癌復發病危，到美國 治病。香港興業9日宣布，查懋聲已於11月6日於其家人的陪同下在美國加州安詳辭世，享壽77歲。

香港經濟日報報導，香港興業表示，查懋聲畢生致力於集團發展，任內領導對集團作出珍貴貢獻，其辭世為集團重大損失。公司將繼續按董事會既定的業務策略營運，並將委任新主席，於適時刊發進一步公告。

據報導，身家逾6億美元的查懋聲在1999年曾患胰臟癌，並前往美國接受治療切去腫瘤。在幾個月前，查懋聲再度前往美國接受治療。

•與父開發愉景灣

有「愉景灣之父」之稱的查懋聲，最為人熟悉的事跡是當年與其父查濟民發展愉景灣項目。在1976年，香港商人王永祥成立香港興業發展房地產 ，及後向港府買地，後來把該地命名為愉景灣，惟當地缺乏水電和交通等配套，開發房地產成本巨大。隨後查濟民收購香港興業股權，開始發展房地產計畫。

愉景灣開發初期非常困難，在缺少足夠的陸路交通網絡下，查懋聲父子把該地項目定位為大型度假區及大型住宅。愉景灣第一期在1980年開盤時，單位在24小時內全部售罄。

及後查懋聲在2001年成為副主席跟董事總經理，在任期內，他曾主導香港唯一私人興建的愉景灣隧道，打通愉景灣的交通線路。

•與金庸系出同宗

查氏為名門望族之一，查懋聲之父查濟民與金庸（查良鏞）的共同先祖是被稱為「清初六家」之一的詩人查慎行，康熙帝亦曾親自為查氏家族親筆御題。

查懋聲家族在港政商界具相當分量，其弟弟查懋成的太太為港交所主席、行政會議成員史美倫。