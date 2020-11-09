母攜子女開煤氣自殺亡 家人牽手畫寫「對不起」

香港示意圖。圖／shutterstock

長沙灣蘇屋邨荷花樓一單位發生一家三口倒斃寓所的悲劇。一名關心子女學業的家庭主婦，疑在無了期的疫情 壓力下，無法適應子女學習環境的改變，加上學校試期迫近，終致鑽牛角尖壓力爆煲，趁丈夫外出上夜班期間，在家封閉門窗，割斷廚房煤氣喉自製毒氣室，偕兩名就讀小學的年僅10歲及6歲子女尋死。昨日上午8時許，單位傳出異味，保安發現報警。警方接報到場，消防破門將昏迷三母子送院搶救，惜返魂乏術。下班回家的丈夫驚悉妻兒離世噩耗，痛泣：「我屋企人冇晒！」

文匯報報導，現場為蘇屋邨荷花樓20樓一個三房單位，警方指現場並無遺書，但在客廳餐桌發現一張疑似子女的畫作，畫有一家四口拖住手的開心場景，但畫角處則有成年人寫上「對不起」等三行字，未知是否女戶主寫下。

警方已將案件列作自殺及謀殺案，交由深水埗警區重案組第二隊跟進，正循一家人的家庭狀況，包括金錢、職業、個人背景，以及是否與子女成績有關展開調查。

•無家暴 紀錄 無金錢感情糾紛

據報導，深水埗警區助理指揮官（刑事）鄭俊傑警司指，涉事家庭一家四口，夫婦在內地結婚至今12年，兩名子女均在港出生，女戶主7年前來港定居，丈夫姓朱（36歲）為商人，在油麻地果欄通宵工作，女戶主姓羅（32歲）為全職家庭主婦，沒有情緒病紀錄，長子10歲就讀小五，以及幼女6歲就讀小一。涉事家庭過往並無家庭暴力記錄，亦沒有金錢或感情等糾紛。

鄭俊傑續指，兩子女同讀馬頭圍一間小學。校方指兩童在校成續及品行尚算良好，母親很關心子女成績，經常與校方保持緊密溝通。根據該校的校曆表，顯示將於12日起為今學期首次考試日。

•妻囑夫收工買4份早餐

據悉，單位男戶主前晚約10時離家返工，當時未見妻子有異樣，還囑咐丈夫昨晨收工回家時購買4份早餐，詎料驚聞噩耗，與妻兒陰陽永隔，情緒激動，一度不適，須送院治理，及至中午再由警員陪同出院，惟心情仍未平復，不時嚎哭大喊：「我屋企人冇晒呀！」

昨晨8時許，荷花樓有住戶及保安發現肇事單位對開走廊充斥濃烈異味，懷疑洩漏煤氣，立即報警。警員及消防員到場以儀器探測證實是高濃度煤氣，而肇事單位大門緊閉，無人應門，遂破門進入，赫在其中一間睡房內發現一名成年女子和兩名男女小童昏迷不省人事，其中女戶主伏在床邊，兩名小童在床上。救護員立即時將女戶主送往瑪嘉烈醫院搶救，並將兩名小童送往明愛醫院搶救，惜先後延至早上10時許證實不治。