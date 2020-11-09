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港商界：美禁「香港製造」短期難有轉機

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

白登明年1月20日正式上任，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌8日表示，在川普政府下，對話大門已經關閉，期望白登上任後能帶來轉變，重新打開對話大門。自由黨黨魁鍾國斌預料取消「香港製造」等措施短期內未必逆轉。

中通社報導，吳宏斌深知無論是誰當選美國總統，中美關係也未必會有重大改變，但期望政策可溫和一些。他亦留意到白登在對華關稅的表態，希望白登能說到做到。在中美貿易摩擦下，港商受到一定影響，「在美國增加關稅後，雖然出口到美國的貨物減少，但仍占很大比例。」　　

站在美國人的利益角度，吳宏斌認為白登有機會取消關稅，因為目前增加的關稅主要是由美國消費者承擔。　　

另據明報報導，有關「香港製造」的議題上，吳宏斌形容香港出口到美國的貨品不多，白登不太可能會優先處理，判斷白登會以較為保守的做法，例如參考世貿的最終裁決，才作進一步行動。不過，香港工業總會主席葉中賢則指出，白登勝選對中美關係未來轉好的機會不大，形容前景仍然不明朗，鼓勵會員拓展多元化市場，如國內和東南亞。

報導稱，自由黨黨魁鍾國斌表示，白登明年1月20日才正式上任，短期內主要籌組內閣，他料白登上任初期會主力處理國內疫情、經濟等議題，國際層面則要重新加入「巴黎協定」、世衛等，相信香港問題排序較後，但對中、港態度亦要視乎內閣組成，包括國務卿由誰出任。鍾國斌相信，白登從政數十年，不像川普「五時花六時變」，不按規矩出牌，相信白登「可預測性」較高，「即使針對你，也估計到大概出什麼招，不似川普亂來」。他又稱，取消香港特殊地位、通過「香港人權民主法」等都獲兩黨共識，料取消「香港製造」等措施短期內未必逆轉。

白登 香港 美國

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