白宮易主「對港制裁難廢除」 劉兆佳：美實質動作不會太多

白登（右）與賀錦麗7日在勝選集會上聯袂亮相。（路透）

美國總統大選 民主黨候選人白登 勝選，香港 政界人士分析，白登上台後，中美緊張關係特別是貿易戰有望緩和，但美國遏制中國崛起的大局不會改變，對香港的制裁也難廢除。

全國港澳研究會副會長劉兆佳8日分析說，白宮易主不會改變美國對中政策的大方向，但模式上可能出現變化；對香港的實質動作應該也不會太多，甚至短期內不會把香港問題放在主要位置。

中通社報導，劉兆佳形容白登為一名美國傳統政客，很大機會走回歐巴馬時代的對中路線，即以壓制為主，但仍會尋求合作，不願過度犧牲美國自身利益，特別是美國經濟和企業的利益。

劉兆佳說，美國在香港問題上能出的牌都已經出了，再打下去就是不顧一切，削弱香港金融中心地位，對美國自身的傷害也很大；與川普不同，白登不願意犧牲美國利益，所以實質動作應該不會太多。他料美國仍會在人權、民主等問題向香港施加壓力，但只剩下口誅筆伐。至於川普簽署的所謂「香港人權與民主法案」和「香港自治法案」，取消香港特殊待遇、制裁香港官員等，劉兆佳認為由於已經一定程度上用法律手段固定下來，相信白登上任後仍會遵守。

另據明報報導，香港民主黨創黨主席李柱銘2014年與前政務司長陳方安生訪美期間，白登曾「順道會晤」兩人。李柱銘對白登的印象是「so presidential（像總統一樣）」，斯文、富幽默感。李柱銘拒評白登上場對美港關係影響，但表示美國議會多年對港政策均無黨派之分，舉例他過往兩年訪美，縱在川普治下兩黨分歧甚大，「但在香港問題上，雙方都很幫香港」。

報導稱，身在英國的立法會前議員羅冠聰表示，對中強硬是兩黨共識，但白登政府除在氣候變化議題或要與中國商討外，民主黨亦傾向以多邊主義處理中國問題，可預期會與各國盟友商量、藉國際組織施壓。他稱雖然共和黨對中態度定較強硬，但白登政府上場亦未必倒退，可能有一定程度微調。