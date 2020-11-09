男大生墜樓身亡1周年 港人悼周梓樂喊「光時」 遭紫旗警告
8日是香港科技大學學生學生周梓樂逝世一周年，多區都有市民舉行悼念活動。晚上有多名市民到將軍澳尚德停車場外悼念，停車場外的圍板貼上多張周梓樂的相片，不少市民在地上擺放鮮花和燃點蠟燭。有人叫「光復香港，時代革命」口號，警員舉起紫旗，指口號涉嫌違反港區國安法。
綜合媒體報導，較早時，過百名市民在停車場外擺放鮮花和燃點蠟燭，亦有市民唱詩歌，大部分人悼念後就離開。停車場外的圍板則貼上多張周梓樂的相片，以及「代你走下去」等標語。
悼念期間有人高叫反送中口號，警方全晚多次警告在場者或違反限聚令，市民於8時09分默哀，其後有人叫「光復香港，時代革命」口號。警員舉起紫旗，指現場人士口號涉嫌違反港區國安法，又要求市民完成有關活動後離開現場。警員又拉起橙色帶，禁止在場傳媒越封鎖線，有警員帶同警犬到場，警犬一度向記者吠叫。
此外，學生組織「賢學思政」8日下午在銅鑼灣擺設街站悼念周梓樂。他們向路人提供彩色紙，不少市民摺紙鶴寄託對周梓樂的哀思。另有網民發起在香港仔廣場獻花悼念。下午陸續有市民將花束放在廣場的水池旁。亦有市民將寫有「梓樂彥霖、沉冤待雪」的紙張貼在水池邊。在將軍澳尚德廣場附近，有人將寫有「梓想快樂」的直幡掛在連接廣場的天橋上，其後被移去。
•科大生追悼 校方中斷直播
科大學生會昨晚在校內舉行網上及實體悼念會，參與者須事先於網上登記，活動只限科大成員參與。學生會編委會一度在社交平台直播悼念會，但訊號開始後十多分鐘，編委會人員表示，校方阻止進行直播，訊號隨後中斷。學生會代表其後解釋，周同學家人不希望「全城再提起件事」，故悼念僅在校內舉行。
曾參加反送中運動的22歲周梓樂去年在將軍澳警民衝突中，於尚德邨停車場高處墜下，留醫多日不治，周梓樂死因研訊將在16日展開，料為時5周，將傳召逾60名證人，包括當日在場市民、警員、消防員，以及為周梓樂診治的醫生、骨科專家等。
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