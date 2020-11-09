男大生墜樓身亡1周年 港人悼周梓樂喊「光時」 遭紫旗警告

8日是香港科技大學學生周梓樂在反送中抗爭中墜樓傷重不治身亡周年，民眾到他墜樓的尚德停車場外獻花悼念，並燃點起燭光。（路透）

8日是香港 科技大學學生學生周梓樂逝世一周年，多區都有市民舉行悼念活動。晚上有多名市民到將軍澳尚德停車場外悼念，停車場外的圍板貼上多張周梓樂的相片，不少市民在地上擺放鮮花和燃點蠟燭。有人叫「光復香港，時代革命」口號，警員舉起紫旗，指口號涉嫌違反港區國安法 。

綜合媒體報導，較早時，過百名市民在停車場外擺放鮮花和燃點蠟燭，亦有市民唱詩歌，大部分人悼念後就離開。停車場外的圍板則貼上多張周梓樂的相片，以及「代你走下去」等標語。

悼念期間有人高叫反送中 口號，警方全晚多次警告在場者或違反限聚令，市民於8時09分默哀，其後有人叫「光復香港，時代革命」口號。警員舉起紫旗，指現場人士口號涉嫌違反港區國安法，又要求市民完成有關活動後離開現場。警員又拉起橙色帶，禁止在場傳媒越封鎖線，有警員帶同警犬到場，警犬一度向記者吠叫。

此外，學生組織「賢學思政」8日下午在銅鑼灣擺設街站悼念周梓樂。他們向路人提供彩色紙，不少市民摺紙鶴寄託對周梓樂的哀思。另有網民發起在香港仔廣場獻花悼念。下午陸續有市民將花束放在廣場的水池旁。亦有市民將寫有「梓樂彥霖、沉冤待雪」的紙張貼在水池邊。在將軍澳尚德廣場附近，有人將寫有「梓想快樂」的直幡掛在連接廣場的天橋上，其後被移去。

•科大生追悼 校方中斷直播

科大學生會昨晚在校內舉行網上及實體悼念會，參與者須事先於網上登記，活動只限科大成員參與。學生會編委會一度在社交平台直播悼念會，但訊號開始後十多分鐘，編委會人員表示，校方阻止進行直播，訊號隨後中斷。學生會代表其後解釋，周同學家人不希望「全城再提起件事」，故悼念僅在校內舉行。

曾參加反送中運動的22歲周梓樂去年在將軍澳警民衝突中，於尚德邨停車場高處墜下，留醫多日不治，周梓樂死因研訊將在16日展開，料為時5周，將傳召逾60名證人，包括當日在場市民、警員、消防員，以及為周梓樂診治的醫生、骨科專家等。