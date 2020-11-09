我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

男大生墜樓身亡1周年 港人悼周梓樂喊「光時」 遭紫旗警告

香港新聞組／香港9日電
8日是香港科技大學學生周梓樂在反送中抗爭中墜樓傷重不治身亡周年，民眾到他墜樓的尚德停車場外獻花悼念，並燃點起燭光。（路透）
8日是香港科技大學學生周梓樂在反送中抗爭中墜樓傷重不治身亡周年，民眾到他墜樓的尚德停車場外獻花悼念，並燃點起燭光。（路透）

8日是香港科技大學學生學生周梓樂逝世一周年，多區都有市民舉行悼念活動。晚上有多名市民到將軍澳尚德停車場外悼念，停車場外的圍板貼上多張周梓樂的相片，不少市民在地上擺放鮮花和燃點蠟燭。有人叫「光復香港，時代革命」口號，警員舉起紫旗，指口號涉嫌違反港區國安法

綜合媒體報導，較早時，過百名市民在停車場外擺放鮮花和燃點蠟燭，亦有市民唱詩歌，大部分人悼念後就離開。停車場外的圍板則貼上多張周梓樂的相片，以及「代你走下去」等標語。

悼念期間有人高叫反送中口號，警方全晚多次警告在場者或違反限聚令，市民於8時09分默哀，其後有人叫「光復香港，時代革命」口號。警員舉起紫旗，指現場人士口號涉嫌違反港區國安法，又要求市民完成有關活動後離開現場。警員又拉起橙色帶，禁止在場傳媒越封鎖線，有警員帶同警犬到場，警犬一度向記者吠叫。

此外，學生組織「賢學思政」8日下午在銅鑼灣擺設街站悼念周梓樂。他們向路人提供彩色紙，不少市民摺紙鶴寄託對周梓樂的哀思。另有網民發起在香港仔廣場獻花悼念。下午陸續有市民將花束放在廣場的水池旁。亦有市民將寫有「梓樂彥霖、沉冤待雪」的紙張貼在水池邊。在將軍澳尚德廣場附近，有人將寫有「梓想快樂」的直幡掛在連接廣場的天橋上，其後被移去。

•科大生追悼 校方中斷直播

科大學生會昨晚在校內舉行網上及實體悼念會，參與者須事先於網上登記，活動只限科大成員參與。學生會編委會一度在社交平台直播悼念會，但訊號開始後十多分鐘，編委會人員表示，校方阻止進行直播，訊號隨後中斷。學生會代表其後解釋，周同學家人不希望「全城再提起件事」，故悼念僅在校內舉行。

曾參加反送中運動的22歲周梓樂去年在將軍澳警民衝突中，於尚德邨停車場高處墜下，留醫多日不治，周梓樂死因研訊將在16日展開，料為時5周，將傳召逾60名證人，包括當日在場市民、警員、消防員，以及為周梓樂診治的醫生、骨科專家等。

8日是香港科技大學學生周梓樂在反送中抗爭中墜樓傷重不治身亡周年，民眾到他墜樓的尚...
8日是香港科技大學學生周梓樂在反送中抗爭中墜樓傷重不治身亡周年，民眾到他墜樓的尚德停車場外悼念，圍板上有周梓樂的相片，有人張貼標語。（路透）

香港 反送中 港區國安法

上一則

港商界：美禁「香港製造」短期難有轉機

下一則

中印第8輪軍長級會談 願確保一線部隊克制

延伸閱讀

遊戲直播一半突然倒下 粉絲幫叫救護車才知虛驚一場

遊戲直播一半突然倒下 粉絲幫叫救護車才知虛驚一場
「女殭屍」直播…賣死人二手衣

「女殭屍」直播…賣死人二手衣
鄭爽直播又惹網友不爽 遲到1小時未上妝

鄭爽直播又惹網友不爽 遲到1小時未上妝
爆乳美女網紅變大媽！直播現原形 網友：根本是詐騙

爆乳美女網紅變大媽！直播現原形 網友：根本是詐騙

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸