身家6億美元 香港興業主席查懋聲傳病危

香港興業主席查懋聲傳出病危。（中新社資料照片）

現年77歲的香港 興業主席查懋聲傳出病危。他曾患胰臟癌，近月傳復發，數月前曾到美國 治病。香港興業高層表示未收到消息，不予置評，公關部門則稱星期一會統一回覆。

香港01報導，1943年出生的查懋聲，是查濟民之子，曾任全國政協委員。查懋聲最知名的事件為2007年以超過10億港元入股亞洲電視，而後與台灣 商人蔡衍明因股權風波對簿公堂。

查懋聲在1999年曾患胰臟癌，當年他遠赴美國史丹福醫院接受治療，並切去4.5公分大的腫瘤。至2006年，他出席「名人面對面」活動時分享抗癌經驗，稱「我今天仍然生存是上天的禮物。」至近年查的胰臟癌復發，數個月前曾赴美國接受治療。

關於查懋聲病危消息，香港興業國際集團非執行董事夏佳理、獨立非執行董事張永霖及范鴻齡三人均表示無收到相關訊息。立法會議員石禮謙表示，上月曾與查開視像會議，沒聽過他身體狀況有異樣。

港媒報導，查懋聲家族主業是染織生意，在70年代末進軍香港地產界。除香港外，於中國內地、亞洲多個國家亦有業務，涵蓋房地產、物業管理、建築、酒店營運、服務式住宅、醫療保健等。

而查氏家族分別擁有香港興業、興勝創建及美亨實業3家上市公司，據公司年報，查懋聲持有香港興業約8.02億股、興勝約5.86億股及美亨約2.31億股，查懋聲私人另持有名力集團投資金融和高科技項目等，保守估計身家約47億港元（6.06億美元）。