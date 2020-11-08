官派律師資料要不到 12港人家屬擬向深圳法院提訴訟

12名涉潛逃港人被扣留在深圳鹽田區看守所兩個多月，家屬要求公開官派律師資料，卻遭鹽田分局以「信息屬刑事案信息」拒絕。立法會議員涂謹申批評此做法是「耍流氓」，家屬憂心被捕親屬權益受損，擬再提行政覆議，並考慮向法院提出行政訴訟。

明報報導，有被捕者家屬上月初經深圳市政府信息公開申請表，向深圳市公安 局鹽田分局要求當局提供官派律師的姓名、所屬律師事務所及接受委託的日期，要求當局以電郵方式提供上述資料，但至少6名家屬收到書面回覆，申請遭拒絕。

報導指出，內地當局在信中指出，根據「中國 政府信息公開條例」第二條規定，政府信息指行政機關履行行政管理職能時的信息，但家屬申請公開的信息屬刑事案信息，並非政府信息，故不適用於上述「條例」；若家屬不服，可在60日內向深圳市公安局或深圳市鹽田區政府申請行政覆議，或在6個月內向深圳市鹽田區人民法院提出行政訴訟。

據了解，家屬擬向深圳市公安局或鹽田區政府書面申請行政覆議，並考慮向鹽田區人民法院提出行政訴訟。

報導說，立法會議員涂謹申質疑內地政府拒絕公開官派律師的資料，目的是不想負責任。他說被捕者家屬無法得知官派律師的名字，便無從得知律師有否見過被捕者、會否代表被捕者上庭等。他認為向家屬公開官派律師的資料是基本公義制度，但內地政府卻做不到。