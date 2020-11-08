隱形患者潛行 大埔6天9人確診

香港7日新增4名確診患者，其一本地個案在大埔一間酒吧工作，目前酒吧已經關閉。（中新社）

香港 7日新增四宗源頭不明個案，包括一宗確診與三宗初步確診，確診男患者在大埔區居住和工作，連同一名初步確診男患者也居住大埔，六天內便有九名大埔居民中招。衞生防護中心表示，大埔區內可能有隱性傳播鏈，建議居民若擔心可自行做檢測 。

大公報報導，26歲確診男患者（第5365宗）與家人居住大埔廣福邨廣平樓，在大埔崇德街的A Inn Club酒吧工作。廣福邨接連有三名居民確診，街坊皆覺得驚訝，A Inn Club目前也已關店，門外無張貼任何告示。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第5365宗男患者工作的酒吧需停業14日及大清洗。酒吧連同患者共有三名員工，他的兩名同事需要檢疫；而酒吧顧客難以追蹤，建議他們主動做檢測。至於初步確診男患者的太太，昨日喉嚨乾，仍有回校活動，所以學校需暫時停課。

大埔區本月以來有多名居民確診，七人是梅窩Staycation群組患者。被問到六日內有九名大埔居民中招，張竹君說，大埔或有隱性傳播鏈，建議大埔區市民若擔心可自行去做檢測。

聖公會主風小學昨日為上屆學生補辦畢業禮，校方昨晚表示，被衞生防護中心列為密切接觸者的老師，只任教三年級中文及普通話科，無擔任班主任工作。校方已舉行危機小組會議，停止面授課程及校內活動兩天，改為網課。校方已通知家長，並全校消毒。若該老師確診，學校將立刻停課14日。

報導指出，昨日新增的三宗源頭不明初步確診個案中，包括一名居住愉景灣的38歲外籍女子，她於中環冠君大廈上班，公司附近早前也有上班族確診，是五天內第二宗中環上班族中招。另一名初步確診的巴基斯坦籍女患者，是近日一名確診患者的太太。

而冠君大廈所在的中環花園道三號，早前已有一宗源頭不明確診個案，36歲男患者任文職，最後上班日為10月29日，10月30日發病，其公司有200人。衞生署昨日表示，這兩名患者工作的樓層不同，屬不同公司。