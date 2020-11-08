裁員潮衝擊港樓市 一手撻訂、二手蝕讓警訊起

香港新盤銷情仍見暢旺，但樓市卻浮現「一手撻訂、二手蝕讓」潮。（中通社資料照片）

香港 歷經新冠肺炎疫情 衝擊，陸續傳出企業結束營業及大規模裁員 的消息。雖然新盤銷情仍見暢旺，但近期交易卻浮現 「一手撻訂（取消交易）、二手蝕讓」潮，新盤6日錄30撻訂，二手至少10蝕讓，樓市警訊讓學者急呼籲投資者勿見減就買。

香港文匯報報導，一手市場在本月首6天內，已知至少30宗撻訂個案，民眾訂樓後又取消交易，超過10月全月的21宗。

其中元朗Grand YOHO 2期更出現大量撻訂個案，單日新增13宗撻訂。據成交紀錄冊顯示，該批單位於2018年8月至9月成交，成交價介乎約851萬至1659.7萬元，涉及成交總額達1.6億元，同日（11月4日）終止交易，估計發展商殺訂約1600萬元。

至於屢開紅盤的大圍站上蓋項目柏傲莊I進行次輪銷售後，所有單位於短短兩天內沽清。不過，據成交紀錄冊顯示，本月初項目新錄得7宗連續撻訂，撻訂單位分布2A座及3B座，由於買家最終撻訂，料遭沒收5%樓價訂金，金額介乎約37.2萬元至97.9萬元，涉款共約422萬元。

報導指出，近期多個大型新盤推售，二手屋苑市場焦點被分散，個別業主急於套現認賠蝕讓離場，上月錄得至少20宗蝕讓，而本月蝕讓個案出現頻率增加，首6天已錄至少10宗蝕讓個案，已追過上月的一半。其中備受追捧的市區樓盤都陸續冒出蝕讓，包括位於九龍區旺段的物業。

對於香港的裁員潮，香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮認為「國泰裁員效應」有機會蔓延開去，但他相信香港的疫情最終能夠受控，而經濟上亦需要依靠內地，如果內地與香港在短期通關，將對香港經濟有一定支持作用，樓價也會回穩。