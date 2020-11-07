我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

香港議員「拉跌」不起訴 律政司挨轟

香港新聞組／香港7日電
立法會內委會5月8日改由建制派議員主持會議，泛民議員不滿並阻撓會議進行。圖為人民力量議員陳志全被工聯會議員郭偉強單手強行拖走。（中央社資料照片）
立法會內委會5月8日改由建制派議員主持會議，泛民議員不滿並阻撓會議進行。圖為人民力量議員陳志全被工聯會議員郭偉強單手強行拖走。（中央社資料照片）

人民力量前議員陳志全私人檢控工聯會議員郭偉强，5月在立法會內會涉嫌普通襲擊，律政司決定不提證供起訴。陳志全批評律政司「放生」郭偉强，自己則由原告變被告，是顛倒是非。郭偉强則形容律政司決定是「遲來的正義」。律政司話，案件司法程序正進行，不適宜評論。

明報報導，5月立法會內務委員會開會期間爆發衝突，時任人民力量議員陳志全遭工聯會郭偉強拉開，拖行數米，陳志全倒地，陳其後向郭提出私人檢控。

據報導，陳志全昨午在facebook貼出律政司信件，律政司高級助理刑事檢控專員周天行在信中表示，律政司長根據《裁判官條例》第14條，決定介入本案。信件透露，律政司向法庭申請下周一（9日）下午開庭，處理控方不提證供起訴郭偉強一事，預計需時15分鐘，同時要求廢除原定的審前覆核。

律政司發言人表示，由於案件的司法程序未完，律政司不適宜評論。

香港01報導，陳志全在facebook表示，正與律師團隊商量下一步行動，形容律政司包庇及「放生」郭偉強。郭在facebook稱，相信律政司是經過審慎考慮、已從多方面思考而作有關決定，但仍要待裁判官最後裁決，現時一切仍言之尚早。

報導指出，民主黨立法會議員、律師涂謹申批評，律政司介入案件是扼殺陳志全的司法權利，他認為案件有表面證據和合理的勝訴機會，質疑律政司「雙重標準」，傷害法治。

報導稱，近期律政司介入多宗私人檢控案件，民主黨立法會議員許智峯較早前分別對去年11月11日在西灣河開槍的警員，以及去年10月在深水埗駕的士剷上行人路撞人的司機鄭國泉提出私人檢控，律政司今年8月介入和申請撤回檢控，在西九龍裁判法院獲批准。

facebook 民主黨 香港

上一則

「白登上台」是中美關係重設鈕 北京須抓住機會

下一則

中國體操隊「全副武裝」赴日 網：醫療隊援日？

延伸閱讀

樂見皇都重生

樂見皇都重生
聖誕燈亮了…香港今年燈飾生意暗淡 較去年下跌近三成

聖誕燈亮了…香港今年燈飾生意暗淡 較去年下跌近三成
港警國安處舉報熱線首日啟用 被諷「時代倒退文革時」

港警國安處舉報熱線首日啟用 被諷「時代倒退文革時」
彭博：白登若上台 將面臨美中交流痛點

彭博：白登若上台 將面臨美中交流痛點

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇