香港議員「拉跌」不起訴 律政司挨轟

立法會內委會5月8日改由建制派議員主持會議，泛民議員不滿並阻撓會議進行。圖為人民力量議員陳志全被工聯會議員郭偉強單手強行拖走。（中央社資料照片）

人民力量前議員陳志全私人檢控工聯會議員郭偉强，5月在立法會內會涉嫌普通襲擊，律政司決定不提證供起訴。陳志全批評律政司「放生」郭偉强，自己則由原告變被告，是顛倒是非。郭偉强則形容律政司決定是「遲來的正義」。律政司話，案件司法程序正進行，不適宜評論。

明報報導，5月立法會內務委員會開會期間爆發衝突，時任人民力量議員陳志全遭工聯會郭偉強拉開，拖行數米，陳志全倒地，陳其後向郭提出私人檢控。

據報導，陳志全昨午在facebook 貼出律政司信件，律政司高級助理刑事檢控專員周天行在信中表示，律政司長根據《裁判官條例》第14條，決定介入本案。信件透露，律政司向法庭申請下周一（9日）下午開庭，處理控方不提證供起訴郭偉強一事，預計需時15分鐘，同時要求廢除原定的審前覆核。

律政司發言人表示，由於案件的司法程序未完，律政司不適宜評論。

香港 01報導，陳志全在facebook表示，正與律師團隊商量下一步行動，形容律政司包庇及「放生」郭偉強。郭在facebook稱，相信律政司是經過審慎考慮、已從多方面思考而作有關決定，但仍要待裁判官最後裁決，現時一切仍言之尚早。

報導指出，民主黨 立法會議員、律師涂謹申批評，律政司介入案件是扼殺陳志全的司法權利，他認為案件有表面證據和合理的勝訴機會，質疑律政司「雙重標準」，傷害法治。

報導稱，近期律政司介入多宗私人檢控案件，民主黨立法會議員許智峯較早前分別對去年11月11日在西灣河開槍的警員，以及去年10月在深水埗駕的士剷上行人路撞人的司機鄭國泉提出私人檢控，律政司今年8月介入和申請撤回檢控，在西九龍裁判法院獲批准。