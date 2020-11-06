港警國安處舉報熱線首日啟用 被諷「時代倒退文革時」

港警務處國家安全處5日啟用「國安處舉報熱線」。（取材自香港警察臉書）

香港 警方昨天在facebook發文表示，香港警務處國家安全處已於昨日啟用「國安處舉報熱線」，市民可透過微信 、電話短訊，或者專設電郵，多平台作出與國家安全相關的非緊急舉報。截至昨日下午6時，熱線共接獲超過1000個信息。不少網民留言支持，但也有人諷刺「時代倒退文革時」。

綜合媒體報導，警方指出，「國安處舉報熱線」只接收與國家安全相關的情報，包括資料、相片、錄音或錄像，並不會接聽任何來電及不設回覆，熱線亦非用作一般報案。

警方稱，不會透過該熱線索取個人資料，所有收集得到的資料不會向第三方披露，並將會嚴格按照個人資料（私隱）條例處理。

對於警方設立國安舉報熱線，有網民留言表態支持，但也有個別網民反對，比如有人留言「時光倒退文革時，妙哉妙哉」，暗諷警方的做法。

也有網民留言：「港共軍 警濫權濫暴濫捕濫告不受約束、無法無天。」

另據法廣電台報導，熟悉保安事務的民主黨議員涂謹申直言，無法阻擋熱線成立，因為不涉及撥款和增加人手。他甚至質疑，在一片反對聲中，警方堅持成立熱線，其目的可能就是要達到民主派憂慮的情況，令香港人因為擔心被舉報而不再互相信任，削弱甚至瓦解香港的公民社會。

涂謹申憂慮，這會加速港人外移，以致資金流走。對於外資而言，一個市民恐懼行使言論自由的社會亦將逐漸失去吸引力，甚至卻步，因為他們的所言所行反映的，是他們的文化和信奉的價值，自然會擔心被不同政見者憑個人喜好舉報，尤其是經歷納粹主義之苦的德國人，更加不會喜歡不自由的香港。