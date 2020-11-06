我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

港台編導蔡玉玲被捕 美國務院關切

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方拘控港台編導蔡玉玲一事繼續發酵，美國國務院對事件深表關切，促請中共及香港停止破壞新聞自由。多個新聞組織亦舉行記者會，抗議警方藉拘捕記者無理打壓新聞自由，侵擾公眾利益。

法廣報導，蔡玉玲以自由身記者參與製作兩輯「7.21」元朗站襲擊事件供香港電台《鏗鏘集》播放，本可在訴訟一事上置身事外，但港台發言人4日午表明，事件關乎整個新聞界，故此會協助蔡玉玲，並會與工會溝通。

及至昨日一早，美國國務院首席副發言人布朗在美國駐港澳總領事館的社交專頁貼文，聲言華府對港台編導蔡玉玲因履行偵查記者工作被捕一事深表關切，中國共產黨及他們在香港的代理人必須停止衝擊新聞自由。

另外，香港記者協會、香港電台節目製作人員工會聯同多個新聞界組織昨早舉行記者會，抗議警方無理打壓新聞自由的做法，因為交通條例一般是以發出傳票方式予涉嫌違例者，但今次卻出動重案組上門拘捕蔡玉玲，是不合乎比例的高調，令人懷疑警方目的是要恐嚇傳媒，欲以極權凌駕公眾利益。

另外，香港電台管理層昨天下午就蔡玉玲被捕事件，與部分員工會面。據了解，港台管理層與員工會面時說，蔡玉玲並非公務員，難以提供法律支援。

香港 美國 國務院

上一則

搶陰靈引路錢…開封大爺大媽自製「吸錢神器」

下一則

離校10小時沒通知家長 老師：忙忘了… 高三女自殺亡

延伸閱讀

港警國安處設「舉報熱線」 台陸委會：無助港情勢穩定

港警國安處設「舉報熱線」 台陸委會：無助港情勢穩定
暴力示威遊行重演 紐約曼哈頓57人被捕

暴力示威遊行重演 紐約曼哈頓57人被捕

選後全美多處示威！紐約50人被捕 波特蘭11人遭逮

選後全美多處示威！紐約50人被捕 波特蘭11人遭逮
難覓的家鄉味

難覓的家鄉味

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票