港台編導蔡玉玲被捕 美國務院關切

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 警方拘控港台編導蔡玉玲一事繼續發酵，美國國務院 對事件深表關切，促請中共及香港停止破壞新聞自由。多個新聞組織亦舉行記者會，抗議警方藉拘捕記者無理打壓新聞自由，侵擾公眾利益。

法廣報導，蔡玉玲以自由身記者參與製作兩輯「7.21」元朗站襲擊事件供香港電台《鏗鏘集》播放，本可在訴訟一事上置身事外，但港台發言人4日午表明，事件關乎整個新聞界，故此會協助蔡玉玲，並會與工會溝通。

及至昨日一早，美國國務院首席副發言人布朗在美國駐港澳總領事館的社交專頁貼文，聲言華府對港台編導蔡玉玲因履行偵查記者工作被捕一事深表關切，中國共產黨及他們在香港的代理人必須停止衝擊新聞自由。

另外，香港記者協會、香港電台節目製作人員工會聯同多個新聞界組織昨早舉行記者會，抗議警方無理打壓新聞自由的做法，因為交通條例一般是以發出傳票方式予涉嫌違例者，但今次卻出動重案組上門拘捕蔡玉玲，是不合乎比例的高調，令人懷疑警方目的是要恐嚇傳媒，欲以極權凌駕公眾利益。

另外，香港電台管理層昨天下午就蔡玉玲被捕事件，與部分員工會面。據了解，港台管理層與員工會面時說，蔡玉玲並非公務員，難以提供法律支援。