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聖誕燈亮了…香港今年燈飾生意暗淡 較去年下跌近三成

香港新聞組／香港6日電
香港東尖沙咀地產發展商聯會5日舉辦「閃爍尖東耀香江2020」璀璨燈飾耀全城活動，圖為模特兒穿上聖誕服裝為活動增添聖誕氣氛。（中新社）
香港東尖沙咀地產發展商聯會5日舉辦「閃爍尖東耀香江2020」璀璨燈飾耀全城活動，圖為模特兒穿上聖誕服裝為活動增添聖誕氣氛。（中新社）

臨近聖誕節，尖東及部分商場已亮起聖誕燈飾。沙田新城市廣場聖誕布置昨亮燈，打造千呎異域風景點，讓香港居民不用坐飛機遠行就能感受濃厚聖誕氣息。但妝點聖誕節的燈飾業者大嘆經濟環境差，整體生意較去年下跌近三成。

中新社報導，據新城市廣場工作人員介紹，該場景以英國倫敦歷史悠久的考文特花園(Covent Garden)為靈感，參考其綠色拱廊建築設計，打造五個區域。包括中央圓頂屋、弦光隧道、未來告白電話亭等，還有紫白相間的燈光花海，展現浪漫的聖誕氛圍。將於11月6日至明年1月3日對公眾開放，現場公關公司人員表示，屆時也會邀請香港的網路紅人前來做宣傳。

另據明報報導，「燈飾大王」黃劍山入行30多年，他說今年是入行以來經濟環境最差的一年，「以前經濟差是要咬緊牙關，今年要咬茅草」。他稱，聖誕節至元旦的一段時間，傳統上是港人的高興日子，商戶今年仍願意投資在燈飾，但受經濟影響，預算多少視乎集團規模而定。他說大集團預算與往年相若，但很多中小型公司減預算，最多幅度減一半，甚至有商戶與他來往多月後，最終取消設燈飾。他說，整體生意較去年下跌近三成。

另外，新城市廣場稱今年聖誕投資推廣費跟去年相若。被問到有何防疫措施，廣場表示聖誕布置今年提早開幕，讓市民更彈性安排時間前來，另在指定出入口設紅外線體溫偵測等。

27歲的黃小姐及洪小姐昨結伴到場與聖誕布置拍照，黃小姐稱疫情下節日氣氛冷淡，自己會按限聚令人數約朋友。洪小姐則表示經歷過社會運動，今年過節一定不如以往開心，「上年想爭取的東西仍未成功」。不過兩人均認為，即使社會氣氛不好都要過節，是「苦中作樂」。

聖誕節 預算 投資

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