被疫情逼的！香港逾半中學生壓力指數偏高 2成變焦慮

香港中學生壓力指數偏高，比率是近10年最高。（新華社）

受疫情 影響，香港 逾半中學生壓力指數 偏高，比率是近10年最高，逾兩成有輕度至嚴重程度的焦慮傾向。

香港經濟日報報導，香港青年協會於9至10月期間，透過實體和網上問卷，訪問4443名中學生，了解他們開學後的適應情況。調查發現，有約52%受訪學生的壓力指數達偏高水平，且比率是近10年最高，而自評為7至10分的學生人數較去年高出逾一成。面對疫情下的新學年，學生最擔憂的事情為「要應付測驗及考試」，占約78%；其次為「成績未如理想」，占約62%；第三則是「休息時間減少」，占54%。此外，亦有分別45%及約33%的學生表示「因在家網上學習多時，擔心追不上學習進度」及「疫情持續，擔心受感染」。

據報導，調查亦參考焦慮症自評量表，讓學生根據自我評分，結果發現，有約22%學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較2018年的結果高出6.5%，其中有4.7%屬嚴重程度焦慮，主要出現的焦慮徵狀包括容易感到疲倦乏力，占約38%、較平時易感到著急及緊張，占28%、及容易感到煩亂及驚恐，占約27%。

不過，儘管面對大壓力，仍然有約70%學生表示相較以往，更珍惜回校上學的日子；有約67%學生表示，相較網上學習，更希望回校面授學習。