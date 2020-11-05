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「鏗鏘集」蔡玉玲被捕 工會：警方報復味濃

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

曾就去年元朗721事件製作兩集「鏗鏘集」專題報導的香港電台電視部編導蔡玉玲，3日被警方拘捕。案件涉及做車牌查冊時涉嫌虛假陳述，取得有關車主的個人資料後用於不符合聲明所指用途，違反「道路交通條例」第111（3）條，引起廣大關注。

香港01報導，港台節目製作人員工會主席趙善恩4日早在商台節目表示，記者查冊及查車牌做偵查報導很平常，「往後須以身犯險才做到基本查核，非常荒謬、無道理」。她又稱，從前警方處理此類案件只會用傳票，形容這次上門拘捕是「殺雞用牛刀」、「報復味道濃」。

中文大學新聞與傳播學院院長李立峯認為，港府應修改現在的制度，讓記者調查有關資料，否則會對新聞機構構成非常大不便和擔憂，影響報導自由。

另據明報報導，港台電視部編導蔡玉玲前日被捕，她昨於臉書上「報平安」，稱目前一切無恙，大家不用掛心，又表示會與律師團隊作進一步商討，並分享一幅「The free press is a cornerstone of democracy.」（新聞自由是民主基石）的相片，勉勵大家堅守信念，「無私無畏即自由」。

報導稱，記者向港台查詢蔡會否因被檢控而停職，港台回覆稱，一般如有公務人員有刑事控罪在身，須就個別情况決定是否停工，蔡並非港台公務員，而屬港台的「服務提供者」，即是蔡會為港台提供產品，而蔡現暫時無工作在手。

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