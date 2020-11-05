港官：港台「鏗鏘集」編導虛假陳述

香港示意圖。圖／shutterstock

港台節目「鏗鏘集」編導蔡玉玲因為採訪有關「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反「道路交通條例」3日被捕。警察 公共關係科總警司郭嘉銓4日於港台節目「千禧年代」表示，有關拘捕非針對個別行業或節目，而是警方接獲有人報案，在調查後發現有人涉嫌在查車牌時，作虛假陳述才採取行動。他指昨日行動「無特意通知傳媒，無話要高調拉人」，強調如有人犯法，警方接獲報案就必須執法。

香港 01報導，主持人問及警方是否首次向記者埋手拘捕，而多年來不少記者以車輛查冊方式去作調查並作出報導，是否已有名單向所有記者作出拘捕時，郭嘉銓沒有正面回答有否名單，指有關的聲明條文清晰，若非有關交通事宜而取得個人資料則有機會違法，又指警方難以評論個別行業，以及並沒有針對個別傳媒或節目，而是只要有人報案，警方發現涉及違法行為，將會展開調查及拘捕行動。

昨日的行動中，被問到警方是否高調上門拘捕時，郭嘉銓表示，有關案件涉及要到有關人士上門搜查以及作出拘捕，多重考慮下才會出現有關情況，兩度指「無特意通知傳媒，無話要高調拉人」。

被問到警方昨日所拘捕的記者，涉調查一年來對警方處理手法有所爭議的「元朗721」事件有關聯，會否影響外界觀感時，郭嘉銓表示，明白有關案件的敏感，已向律政司部門諮詢意見後認為有關事作的確有所違法而作出拘捕，又指出有關條文及法例清晰，陳述領取時資料要真實無誤，又澄清並無針對個別行業及個別傳媒。

此外，郭嘉銓接受商台節目「在晴朗的一天出發」訪問被問到，「大公報」和「星島日報」等親建制媒體亦曾透過車輛登記查冊作調查，警方會否調查。郭嘉銓無正面回答問題，僅稱「有人違法，有證據都會秉公辦理」。主持追問，警方不調查何來證據、為何對不同媒體的尺度不同？郭嘉銓回應，有人報案及投訴一定會調查，就個別個案不公開評論，多次強調沒有針對個別媒體。