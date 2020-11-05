助恢復通關 港檢測費降至30.9美元

港府設立的四處社區檢測中心預計月中開始提供新冠病毒檢測服務，每次費用為240港元，較目前約幣1500至2470港元不等的檢測費用大幅調降。(中新社)

香港 特區行政長官林鄭月娥 表示，港府設立的四處社區檢測 中心預計本月中開始為一般民眾提供付費的新冠病毒檢測服務，每次費用為240元（港幣，下同，約30.9美元），較目前約1500至2470元不等的檢測費用大幅調降。港府此舉應是為盡早恢復與內地人員往來所做的準備。

林鄭月娥3日下午啟程前往北京展開為期四天訪問行程。根據港府新聞網消息，林鄭月娥3日對媒體表示，她將率領港府五名政策局局長訪問北京，食物及衛生局長陳肇始將向中央交代香港防控疫情工作，爭取香港無須達到14天沒有新冠肺炎確診病例，也能恢復香港與內地的人員往來。

林鄭月娥說，香港市民關心兩地人員何時可恢復往來而無須接受強制檢疫，因為這對香港的商業活動、專業服務，乃至於民眾探親、看病、上學都十分重要。

她指出，香港設立「健康碼」的工作已經準備就緒，降低病毒檢測費用方面也取得一定成效，但香港要在一段時間內達到零確診仍有一定難度。

為早日恢復兩地人員往來，港府將在港島、九龍、新界東及新界西設立社區檢測中心，為需要離境的香港民眾提供自費檢測服務，檢測收費上限為每次240元。

內地早前也要求，自10月12日起，往返兩岸均須在登機前提供72小時內的核酸檢測陰性報告。目前在內地自費進行核酸檢測僅需人民幣120元（約17.9美元）左右，有些地方甚至不到人民幣百元。

•港新增3例確診

香港4日新增3例新冠肺炎確診，其中2例為可追溯源頭的本土傳播病例，剩餘一例為境外移入。衛生署公布，本地至今累計有5348例確診。