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助恢復通關 港檢測費降至30.9美元

香港新聞組／香港5日電
港府設立的四處社區檢測中心預計月中開始提供新冠病毒檢測服務，每次費用為240港元，較目前約幣1500至2470港元不等的檢測費用大幅調降。(中新社)
港府設立的四處社區檢測中心預計月中開始提供新冠病毒檢測服務，每次費用為240港元，較目前約幣1500至2470港元不等的檢測費用大幅調降。(中新社)

香港特區行政長官林鄭月娥表示，港府設立的四處社區檢測中心預計本月中開始為一般民眾提供付費的新冠病毒檢測服務，每次費用為240元（港幣，下同，約30.9美元），較目前約1500至2470元不等的檢測費用大幅調降。港府此舉應是為盡早恢復與內地人員往來所做的準備。

林鄭月娥3日下午啟程前往北京展開為期四天訪問行程。根據港府新聞網消息，林鄭月娥3日對媒體表示，她將率領港府五名政策局局長訪問北京，食物及衛生局長陳肇始將向中央交代香港防控疫情工作，爭取香港無須達到14天沒有新冠肺炎確診病例，也能恢復香港與內地的人員往來。

林鄭月娥說，香港市民關心兩地人員何時可恢復往來而無須接受強制檢疫，因為這對香港的商業活動、專業服務，乃至於民眾探親、看病、上學都十分重要。

她指出，香港設立「健康碼」的工作已經準備就緒，降低病毒檢測費用方面也取得一定成效，但香港要在一段時間內達到零確診仍有一定難度。

為早日恢復兩地人員往來，港府將在港島、九龍、新界東及新界西設立社區檢測中心，為需要離境的香港民眾提供自費檢測服務，檢測收費上限為每次240元。

內地早前也要求，自10月12日起，往返兩岸均須在登機前提供72小時內的核酸檢測陰性報告。目前在內地自費進行核酸檢測僅需人民幣120元（約17.9美元）左右，有些地方甚至不到人民幣百元。

•港新增3例確診

香港4日新增3例新冠肺炎確診，其中2例為可追溯源頭的本土傳播病例，剩餘一例為境外移入。衛生署公布，本地至今累計有5348例確診。

香港 檢測 林鄭月娥

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