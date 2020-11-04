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國泰新約大限至 1700人拒簽 挺工會法律行動

香港新聞組／香港4日電
國泰員工簽新合約4日為最終限期，空中服務員工會約 1700名會員幾乎全數贊成就新合約採取法律行動。圖為國泰航空機組人員。(中新社資料照片)
國泰員工簽新合約4日為最終限期，空中服務員工會約 1700名會員幾乎全數贊成就新合約採取法律行動。圖為國泰航空機組人員。(中新社資料照片)

國泰航空早前大裁員，未被裁的員工須14天內改簽減薪的新約，否則會被解雇，今天將會是限期最後一天。國泰空中服務員工會1700會員支持訴諸法律行動。

立場新聞報導，國泰空中服務員工會3日召開兩周內第二次會員大會，主席王思敏會後表示，約1700 名會員參與投票，幾乎全數贊成就新合約採取法律行動，其中一個方向是拒簽新約的員工，應視作裁員而非解雇，詳情則不便透露。

據報導，副主席孫德妍指，目前工會理事會9名成員都未簽新約，但早前已有兩名成員被裁，他們不希望再有成員離開，假如國泰拒絕延遲簽約期限，他們將會在今天簽署新約。她又指，工會不會鼓勵會員簽或不簽新約，但會呼籲會員簽約前要清楚了解合約條款。

對於國泰早前指，會發放一半律貼予超過7日期限才簽約的員工，王思敏表示，新約的問題是永久減薪，即使給予再多短期津貼，長遠而言都幫助不大，而且對於不想簽新約的員工而言，仍要以被解雇的名義離開公司，認為公司這次讓步未有解決問題。她又指大會上多名會員表示，新約有很多問題未解決，國泰回覆混亂，籲延長簽約期限至少一個月供員工考慮。

報導稱，王思敏今天將與國泰機師公會聯合會議，商討未來合作行動方向。

王思敏又指，泛民立法會議員已於下星期一促成緊急會議，要求國泰管理層及政府代表出席，但空中服務員工會或機師工會都未獲邀出席，他們已聯署去信要求列席會議。她又指過去一直有與國泰管理層以電話或電郵聯絡，商討三方會談的日期時間。被問限期過後會議是否仍有意義，孫德妍指仍有其他訴求可爭取，包括將新約的永久減薪改為暫時性，不認同會議失去意義。

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