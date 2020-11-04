調查去年反送中「7．21元朗事件」 香港電台編導被捕

香港警方3日拘捕官方香港電台編導蔡玉玲（前中），並表示接獲市民投訴，指有人在電視節目中公開報導車主相關資料，懷疑侵犯個人隱私。（取材自臉書）

香港 電台電視部編導蔡玉玲昨天被捕，警方消息表示，案件由新界北總區重案組負責。蔡玉玲以不正當資料做車輛查冊，涉嫌違反「道路交通條例」，被暫控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，案件10日在粉嶺裁判法院提堂。

多名警員昨天下午到蔡玉玲寓所搜查後，將蔡玉玲押上警方車輛帶走。港台同事懷疑事件與蔡玉玲拍攝調查去年7月21日元朗白衣人無差別襲擊的「鏗鏘集」專題有關。蔡玉玲是港台節目製作人員工會前主席，是「7．21誰主真相」的三名編導之一。

去年7月21日，一批身穿黑衣的「反送中 」運動支持者在香港元朗聚集示威，晚上與另一批穿白衣服的人衝突，後來有白衣人在元朗地鐵站 無差別襲擊市民事件，這被稱為「721」事件。港台其後製作了相關節目並於今年7月在時事節目「鏗鏘集」播放，有媒體報導，在拍攝期間，相關節目曾追查在「721」事件現場出現過的車輛，以了解車主的背景。

明報報導，蔡玉玲昨晚10時許獲准保釋，她離開大埔警署時表示，警方在7．21專題報導的背景下拘捕記者，「恐怕已令公眾擔心，警方是否藉此打壓新聞自由，甚至會否為業界帶來寒蟬效應」。她說不猜測警方背後動機，但認為客觀效果會令人思考警方拘捕和起訴「有無其他原因」。

警方則表示，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報導車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。警方及港台消息稱，涉案節目為「鏗鏘集：7．21誰主真相」，由蔡玉玲擔任編導。據該集報導，7．21當晚元朗鳳攸北街出現過不少接載白衣人的車輛，經車牌查冊發現其中幾輛的持有人都是村代表。該集畫面顯示記者的查冊過程，聲明用途是「其他有關交通及運輸的事宜」、「進行法律程序」及「買賣車輛」。

據報導，警方表示，經深入調查後，新界北總區重案組昨午在荔枝角一單位拘捕一名37歲蔡女，她涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。警方稱，蔡女將所得資料用於不符合聲明所指的用途，根據條例，如故意提供失實資料，可被判罰款5000元及監禁6個月。