香港機場地勤公司砍340人 無薪假延長

專責香港機場地勤服務的怡中航空服務宣布裁員340人，將進行業務重組。圖為香港國際機場。(中通社資料照片)

繼國泰航空裁減5300名香港 員工後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務也進行業務重組 ，裁員340人，自下月起離職，並將無薪假計畫延長至明年3月，留任員工每月放10天無薪假。

香港經濟日報報導，香港航空業復甦緩慢，繼國泰航空後，專責香港機場地勤服務的怡中航空服務昨天亦宣布重組計畫。據本地傳媒引述怡中航空服務行政總裁樂衛向員工發的內部信指，怡中航空服務下月將有約340名員工離職，並將無薪假計畫延長至明年3月，惟若業務狀況未有改善，怡中航空服務明年可能需要向現有雇傭合約作出調整。

每月成本為收入兩倍以上

據報導，怡中航空服務為怡和集團與中國航空的合資公司。樂衛表示，公司主要業務以旅客服務為主，自2月疫情以來，公司處理的客機數量一直處於低流量狀態，10月的航班量僅為疫情前正常數量的17%，當中大多數僅為運載貨物，現時每月的成本是每月收入的兩倍以上。

他又指，年內已竭盡所能去拯救公司，包括動用現金儲備、削減開支、推行無薪假期以及參與政府的保就業 計畫，惟保就業計畫將於11月底結束，加上預計未來一年航空業沒有復甦跡象，即使公司需要大幅增加借貸，但仍不足以令公司維持業務運作，考慮不同方案後，只能決定重組。

樂衛指，下月將有約340名同事離職，少數同事有停薪留職的選擇，將在航班量開始恢復時返回現有崗位，只是若選擇離職，仍可獲得與其他離職同事相同的待遇。