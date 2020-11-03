港零售業前9月總銷額下跌30%

香港9月零售業總銷貨值臨時估計為261億元，按年下跌12.9%，連跌20個月。圖為旺角空置的商舖隨處可見。（中通社）

香港 政府統計處2日公布，香港9月零售業 總銷貨值約港幣261億元（約33.6億美元），年減12.9%，已經連跌20個月，顯示在新冠疫情的衝擊下，香港零售市場已出現連續性的衰退，各商圈空置的商舖隨處可見。

與此同時，港府2日表示，特首林鄭月娥將於3日到7日訪問北京 、廣州和深圳，在北京期間將會與相關部委舉行會議。林鄭月娥之前表示，此次赴京目的是爭取北京支持香港恢復經濟措施。

新華社報導，數據顯示，扣除期間價格變動後，今年8月和9月香港零售業總銷貨數量的臨時估計均較去年同期下跌13.4%；1到9月合計的零售業總銷貨數量臨時估計較去年同期下跌30%。

9月分，香港銷貨價值臨時估計跌幅最大的為藥物及化妝品，下跌45.5%；電器及其他未分類耐用消費品下跌38.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物下跌25.7%；服裝下跌20.6%。此外，超級市場貨品銷貨價值上升3.8%；其他未分類消費上升16.7%；汽車及汽車零件上升17.1%。

香港政府發言人表示，香港9月零售銷售的年跌幅仍然明顯，但考慮到當月的比較基數比8月比較基數高，零售業表現隨著香港當地第三波疫情減退實際上已經有所改善。

展望未來，港府發言人指出，由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，香港零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。不過，隨著香港當地疫情維持穩定，社交距離措施近期有所放寬，當地消費情緒有望進一步好轉，港府會密切留意相關動態。

另據路透報導，據特首辦公室公布的行程指出，林鄭月娥3日下午將經深圳前往北京，在北京期間將與相關部委舉行會議；6日晚上會轉到廣州，翌日分別會在廣州和深圳與廣東省及深圳市官員會面，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。