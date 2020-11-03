防立法會DQ許智峯 港泛民派議員出招

香港示意圖。圖／shutterstock

續任一年的立法會5名泛民主派議員本屆面對譴責動議，當中民主黨 許智峯的調查報告已完成，大會本周將處理譴責動議。而5名泛民議員5日須就涉違反「特權法」上庭，為防譴責許智峯動議因部分泛民缺席而通過，民主派擬以各議員5日需要出席會議、投票 為由，申請押後當天的聆訊。

許智峯因2018年在立法會會議室外搶行政主任的手機，被建制派主導的調查委員會裁定其行為不檢，有足夠理據譴責。Now新聞台報導，除了許智峯外，泛民尚有4人正面臨譴責動議，包括熱血公民鄭松泰被指去年7月1日帶示威者入立會、民主黨林卓廷被指7月21日帶人入元朗、議會陣線毛孟靜被指歧視 當時懷孕的容海恩，以及公民黨郭榮鏗被指拖延內會選舉。不過，4人的動議還待成立調查委員會，未必能夠在今年內處理。

根據「議事規則」，譴責動議須獲得在席議員三分之二多數票方能通過。香港01報導，以譴責許智峯議案為例，許智峯本身需要避席，其餘4名被捕泛民議員需法院應訊，餘下民主派議員加上熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然，只有16人；另一邊廂，若全數建制議員連同主席梁君彥全部留守議會，建制派合共有41人；倘若最終兩陣營共有57人出席會議，建制派只需要38票即可滿足通過動議的門檻，建制派即使不計算梁君彥手中一票，已有40票在手，足以讓被譴責的民主派議員喪失議席。

此外，民主派上周「突襲」在限期前加入多個「先訂立後審議」的附屬法例小組委員會，令泛民人數占優，立場新聞報導，目前19個附屬法例小組委員會之中，有13個已選出主席，當中10個由民主派議員當選主席，部分新主席已向大會申請，將法例審議期延後。

明報報導，有民主派透露此是戰略，希望透過辯論延展議案，拖延譴責民主黨許智峯等泛民的議案，以及將來「境外投票」法案。