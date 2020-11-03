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泛民8人被捕 龐培歐：港府出於政治目的 濫用執法權

記者張文馨／華盛頓2日電
許智峯批香港已成「警察國度」。（取材自臉書）
許智峯批香港已成「警察國度」。（取材自臉書）

繼7名香港民主派人士1日先後被警方拘捕後，民主黨立法會議員許智峯也因涉及立法會內務委員會風波，2日被警方拘捕。美國國務卿龐培歐2日強烈譴責港警的逮捕行為，指明顯是出於政治目的，濫用執法權。

龐培歐表示，香港政府對泛民派代表的騷擾與恐嚇，試圖壓制異議，都是港府與專制中共共謀的鮮明例證；中共試圖破壞應許香港的自治與對人權的尊重。

龐培歐說，呼籲北京和香港政府尊重香港民眾透過選舉代表表達不滿的權利，美國將與香港人民站在一起。

•許智峯交保 批港成「警察國度」

另據香港媒體報導，許智峯因涉及去年7月屯門警署外一宗集結案，今年8月底被捕，須定期到警署報到。許智峯2日早上9時許，於立法會出席財經事務委員會副主席選舉的程序後，約10時出發前往西區警署報到，入內後被警方拘捕。他表示警方1日和2日都曾上門找他，但自己當時不在家，未知進入警署後會否被捕。許智峯獲准保釋後批評警方「徹頭徹尾的濫捕濫告、濫用權力」，形容香港似已成為「警察國度」，立法會議事堂的事情竟然要由警方去管治。

許智峯2日獲准以1000港元（約129美元）保釋，連同1日被捕的7名民主派人士，將於5日提堂。1日被捕的7人包括民主黨尹兆堅、黃碧雲、胡志偉；工黨張超雄及工黨主席郭永健；前議員陳志全和朱凱迪。

香港 龐培歐 警察

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