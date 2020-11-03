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港名校掀退學潮 英華書院50生退學 拔萃女書院罕見招插班生

香港新聞組／香港3日電
拔萃女書院為為香港著名學府，在學術、音樂及體育多方面均有卓越成就。（取材自維基百科）
拔萃女書院為為香港著名學府，在學術、音樂及體育多方面均有卓越成就。（取材自維基百科）

近年香港社會不穩定，加上港區國安法實施及多國公布港人移民計畫，讓港人舉家移民步伐加快，催化名校退學潮。香港傳統名校拔萃女書院日前罕見公開招收下學期中一至中四級別插班生，另一名校英華書院上學年期末流失約50名學生，本學年有逾10名學生退學。

•「幾乎全港都有同樣問題」

明報報導，有教育界人士透露男校英華書院出現「退學潮」，有多達數十名學生於同一時段退學。校長鄭鈞傑稱，上學年學期末的確有約40至50名學生退學，新學年開始後有11或12名學生退學，數字比去年略增，「上年（開學時）走幾個，今年走十幾個」，已招收相若數目的插班生填補學位空缺。

報導引述鄭校長稱，早有心理準備面對大批學生退學，「幾乎全香港學校都面對緊同樣問題，更有學校一級走了40多個學生」；他認為，近年社會不穩定因素無疑影響家長決定是否讓子女留港升學，但「每個家庭總有自己原因，不能揣測」。

報導稱，各校學生退學原因主要是到海外升學或隨家人移民，也有學生選擇在本地轉校。值得留意的是，拔萃女書院稱，自9月開學至今，各級申請中途退學人數少於10名，該校已在網上公布招收本學年中一至中四插班生詳情。

報導指出，學友社學生輔導顧問吳寶城形容招收下學期插班生情況屬非常罕見。名校生的家庭環境較好，家長或早已屬意子女負笈海外升學，現只是將計畫提前；但就算一般學校招收下學期插班生亦屬罕見，「（學生）會出現銜接課程、未能適應學校生活等問題」，稱這一波「退學潮」相信是近十年內最嚴重。

•葉建源：國安法增移民意欲

報導說，教協副會長、教育界立法會議員葉建源亦認為，有傳統名校為下學期公開招生，相信該校流失率頗高，他認為現時社會動盪，例如港區國安法實施難免令人不安，「有可能增加（家長及學生）選擇離開的意欲」，更稱社會事件不止影響部分人，「黃營同藍營嘅人都會有人走」。

香港爆名校退學潮。圖為英華書院學生參加「香港杯」外交知識競賽總決賽。（新華社資料...
香港爆名校退學潮。圖為英華書院學生參加「香港杯」外交知識競賽總決賽。（新華社資料照片）
英華書院為香港傳統男子中學名校之一。（取材自維基百科）
英華書院為香港傳統男子中學名校之一。（取材自維基百科）
香港爆名校退學潮。圖為香港拔萃女書院合唱團演出。（中通社資料照片）
香港爆名校退學潮。圖為香港拔萃女書院合唱團演出。（中通社資料照片）

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