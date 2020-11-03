香港海關截價值3844萬美元冰毒 歷來最大宗

香港海關2日召開記者會，說明10月29日在青衣海關驗貨場，偵破歷來最大宗販運冰毒（安非他命）案件，逾500公斤，估計市值約港幣3億元。（中通社）

香港 海關偵破販毒集團使用水泥掩飾隱藏冰毒（安非他命），並以迂迴路線將冰毒由墨西哥先後運往韓國、越南 ，再經香港轉往新加坡，走遍半個地球企圖運到澳洲 ，但中途難逃香港海關法眼，被截獲起出共重500公斤、總值約2.98億港元（3844萬美元）冰毒，成為香港歷來破獲的最大宗海上走私冰毒案。

香港文匯報報導，海關港口及海域科總指揮官李德信稱，10月29日海關進行風險評估檢查，發現一個40呎貨櫃報關聲稱運載1,168包水泥，由墨西哥經韓國，轉至越南，再回頭香港轉往新加坡，最終到澳洲，但航道轉折引起香港海關懷疑，於是將貨櫃運至青衣海關驗貨場進一步以Ｘ光檢查，發現貨櫃未有載滿，貨物僅佔三分之一，與一般貨物為節省成本載滿貨物有所不同。

關員於是打開貨櫃檢查，箱內載有15板共1,168包水泥，與報關數目相同，完整一致，但有些體積較膨脹，重量有異，報關時每包報稱重20公斤，部分實質只有十多公斤，於是再為每包水泥進行影像掃描，發現內有乾坤，水泥中間被挖空，表面是水泥，內藏兩個紙盒，內有結晶體，經檢測後認為懷疑是冰毒，共251包，每包2公斤，共重501公斤，市值約2.98億港元。

李德信表示，海關偵破該案有一定難度，毒販為掩飾毒品不惜工本，以逾千包，約八成原封包裝的真正水泥，隱藏251包混有冰毒的水泥，希望用較多、較重的水泥，妨礙關員搬運檢查，增加海關破案難度。

海關毒品調查科高級監督朱賢綿稱，經初步調查，該批毒品由墨西哥先寄去韓國，再輾轉運到越南，曾在越南停留3個月，其間曾有人提貨離開港口，然後再報關出口，經香港報稱終點到澳洲，但中途又會停留新加坡，這航行路線迂迴，相信是有人圖利用貨櫃輾轉經不同地點逃避檢查。

海關指出，冰毒在澳洲黑市價較香港高5倍，一公斤冰毒在港市值60萬港元，成功抵達澳洲可升至360萬港元，因而吸引跨境販毒集團鋌而走險。