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港再現源頭不明個案 掃黃拘1染疫內地女子

香港新聞組／香港2日電
香港1日新增7宗新冠肺炎確診個案，當中1宗為本地個案，其餘為輸入個案。圖為旺角街頭，人頭湧湧。（中新社）
香港1日新增7宗新冠肺炎確診個案，當中1宗為本地個案，其餘為輸入個案。圖為旺角街頭，人頭湧湧。（中新社）

香港再現本地源頭不明個案，昨公布7宗確診中，包括1宗本地無源頭個案，1名涉嫌非法入境的42歲內地待遣返女子。

大公報報導，昨日確診的中國籍女子到港日期仍在調查中。她是10月28日於塘尾道東方泛達酒店在警方掃黃行動中被拘捕的性工作者，後發現她沒有合法逗留權。30日經警署送入青山灣入境事務中心，同日發病，及後又轉至馬頭角羈留中心。她報稱一直留在酒店內並無外出。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有十多人須檢疫，包括與女患者一同羈押者及個別與其有較密切接觸的工作人員。警方指有23名警務人員曾與其接觸，其中4名須檢疫。

少於十宗的初步確診個案中，有三宗疑為群組感染，包括一名參與梅窩銀礦灣海景度假樂園酒店的「Staycation（住宿度假）」聚會的26歲女子，其同行就職於有線電視的男友人及她15歲男親友亦初步確診。張竹君指出，該群組不排除有其他個案及小型爆發，呼籲市民盡量減少參加除下口罩的聚會。

•月中擬推健康碼、旅遊氣泡

據報導，粵港互通免強制隔離的健康碼及旅遊氣泡擬於11月中推出。港府為配合市民出行需要，將於11月中長設四個社區檢測中心，市民可自費進行核酸檢測，如檢測呈陰性者，可獲發健康碼或陰性結果證明書通關。據悉，港府已完成承辦檢測中心的招標程序，入標反應踴躍，傳聞最低標書價格少於300港元（約38.6美元）。

•學者批港檢測多「甩漏」

另據明報報導，香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨在商台節目表示，不認同「與病毒共存」的說法，又批評香港檢測多「甩漏」，形容情况「無稽」，包括有病徵患者沒做檢測、檢測結果需兩三天而病人「通街走」，以及確診者要留家等候病牀，促盡快改善。

檢測 香港 非法入境

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